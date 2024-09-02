МИД РФ: Франция проигнорировала запрос России о доступе к Павлу Дурову

Париж не отреагировал на запрос российского посольства о предоставлении консульского доступа к предпринимателю Павлу Дурову. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

"Когда Павел Дуров находился под стражей, консульский доступ к нему не предоставлялся. Франция до сих пор не дала никакого ответа на наш запрос", — заявил представитель посольства.

Сегодня стало известно, что в Южной Корее начато расследование в отношении основателя Telegram, связанное с размещением дипфейка в мессенджере, имеющего отношение к сексуальным преступлениям.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Дуров проявил чрезмерную свободу действий и игнорировал рекомендации Запада по контролю своей платформы. По словам дипломата, бизнесмен оказался слишком свободолюбив и не прислушивался к западным советам о так называемой модерации своего проекта.

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