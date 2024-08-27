Продюсер Павел Рудченко предположил, что девушка Григория Лепса может войти в мир шоу-бизнеса

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что певец Григорий Лепс может записать дуэт со своей молодой избранницей. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

По мнению Павла Рудченко, новые отношения вряд ли повлияют на творчество исполнителя. Однако его возлюбленная сможет войти в мир шоу-бизнеса.

"Я думаю, что на творчестве Григория Лепса кардинальным образом это не скажется, а для молодой избранницы вхождение в мир шоу-бизнеса, возможно, обернётся дуэтной песней с Лепсом или открытием какого-нибудь нового артиста. Под новым артистом я имею в виду его избранницу", — заявил музкритик.

Напомним, что общественность узнала о новых отношениях Григория Лепса этим летом. Его возлюбленной стала 18-летняя Аврора Киба.

Фото: commons.wikimedia.org/Lestat (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)