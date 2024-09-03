Актёр Павел Прилучный раскрыл своё отношение к Москве

Актёр Павел Прилучный заявил, что любит Москву. Также он назвал столицу комфортным местом. Об этом пишет издание "Москвич Mag".



Звезда сериала "Мажор" признался, что ему тяжело даётся уезд из столицы. По его словам, жители других городов "медленно работают" и "медленно ходят".

"Я очень люблю Москву, мне здесь абсолютно комфортно. Если я уезжаю в другой город больше чем на неделю, мне очень тяжело. Люди там медленно работают, медленно ходят, когда я это вижу, внутри всё закипает. Москвичи понимают, что деньги можно заработать только своим трудом, поэтому все работают до отказа. Если в других городах практически всё закрывается в 10, то в Москве можно найти всё что угодно в любое время дня и ночи. И это замечательно", — сообщил Павел Прилучный.

При этом актёр добавил, что ему нравится архитектура центра города.



Ранее супруга Павла Прилучного похвасталась новым достижением мужа.

Фото: flickr.com/Deensel (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)