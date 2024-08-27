Задержание российского предпринимателя, создателя социальной сети "ВКонтакте" и системы Telegram Павла Дурова во Французской Республике — это отличительная черта диктатуры. Такое мнение высказал политический обозреватель, журналист из США Такер Карлсон. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Во время разговора с племянником 35-го американского лидера Робертом Кеннеди-младшим политический обозреватель заявил, что лица, входящие в кабинет США в администрации действующего американского президента Джо Байдена, поощряют и Францию, и французского государственного и политического деятеля Эмануэля Макрона, который на данный момент занимает пост главы государства, на арест российского программиста. По мнению Такера Карлсона, происходящее на сегодняшний день с Павлом Дуровым — это отличительная черта диктатуры.

По этому поводу также высказался и Кеннеди-младший. Во-первых, он согласился с мнением американского журналиста. Во-вторых, член семьи Кеннеди заявил, что они потеряли Европу, добавив, что в европейских государствах на данный момент отсутствует свобода слова.

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