Карлсон назвал арест Дурова во Франции отличительной чертой диктатуры

Задержание российского предпринимателя, создателя социальной сети "ВКонтакте" и системы Telegram Павла Дурова во Французской Республике — это отличительная черта диктатуры. Такое мнение высказал политический обозреватель, журналист из США Такер Карлсон. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Во время разговора с племянником 35-го американского лидера Робертом Кеннеди-младшим политический обозреватель заявил, что лица, входящие в кабинет США в администрации действующего американского президента Джо Байдена, поощряют и Францию, и французского государственного и политического деятеля Эмануэля Макрона, который на данный момент занимает пост главы государства, на арест российского программиста. По мнению Такера Карлсона, происходящее на сегодняшний день с Павлом Дуровым — это отличительная черта диктатуры.
По этому поводу также высказался и Кеннеди-младший. Во-первых, он согласился с мнением американского журналиста. Во-вторых, член семьи Кеннеди заявил, что они потеряли Европу, добавив, что в европейских государствах на данный момент отсутствует свобода слова.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Бизнесмен Дотком: правительство США скоординировало задержание Павла Дурова
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком выразил уверенность в том, что происходящее с арестом российского предпринимателя, программиста, создателя системы мгновенного обмена сообщениями Telegram Павла Дурова координирует правительство Соединённых Штатов Америки. Такое мнение он высказал в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.
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