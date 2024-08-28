Государственный департамент Штатов пользуется системой мгновенного обмена сообщениями Telegram для мобилизации публичных выражений несогласий в государствах, где столица США надеется добиться смены правительства. Такое мнение высказал политическому обозревателю и журналисту Такеру Карлсону бывший дипломат госдепа Майк Бенц, который руководил отделом информационных технологий и международных коммуникаций.
По словам Бенца, созданная Дуровым социальная сеть является сильным инструментом в руках американского федерального органа исполнительной власти. Таким образом, приложение позволяет Штатам мобилизовать массовые протестные выступления населения и политическую поддержку, направленную против авторитарных государств. Он добавил, что Соединённым Штатам Америки очень нравился Telegram в период с 2014–2020 годы, поскольку благодаря его исключительным свойствам и анонимности американские власти способны были финансировать политические объединения или участников различных движений. Он добавил, что столица Штатов многократно пользовалась социальной сетью для достижения подобных целей, в том числе в Республике Беларусь, Исламской Республике Иран и Китайской Народной Республике.
Однако Майк Бенц на данный момент времени не может с полной уверенностью заявить, что официальная резиденция президента США причастна к аресту российского программиста.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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