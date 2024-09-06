Павел Дуров впервые вышел на связь после ареста и объяснил его несправедливость

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вышел на связь после ареста во Франции. Он опубликовал пост в личном Telegram-канале, где назвал своё задержание "неожиданным", обосновав это сразу несколькими причинами. Во-первых, у Telegram есть официальный представитель в Европе, который отвечает на запросы государств. Во-вторых, Франция могла подать иск в суд на приложение, но предпочла арест основателя платформы. И к тому же, сам Дуров лично помогал Французским властям создать горячую линию в приложении для борьбы с терроризмом.

Дуров уточняет, что ему предъявили персональное обвинение "за злоупотребление его сервиса пользователями" и задержали, поскольку "не получили ответа от Telegram". В своём посте Павел высказывает удивление — у Франции было множество путей связаться с ним для сотрудничества. Проживая в Дубае, но являясь гражданином Франции, он регулярно посещает французское консульство. Кроме того, нередки случаи, когда государства предпринимают действия по блокировке сервиса в случае правонарушений, чем Франция не воспользовалась. Он добавляет: "Никакой инноватор не стал бы создавать прогрессивные инструменты, зная, что его обвинят в неправильном их использовании".

Поддерживать баланс между приватностью и безопасностью — вот что является самым главным вызовом по мнению создателя Telegram. Павел Дуров не считает справедливым заявление Французских СМИ, что его сервис является "раем для анархистов", поскольку ежедневно удаляются миллионы вредоносных постов и каналов, нарушающих закон.

В завершении поста Павел выражает надежду, что недавние события сделают всю индустрию социальных сетей сильнее и безопаснее. Также он пообещал значительно улучшить ситуацию в этом направлении для своей социальной сети.

Напомним, 39-летний Павел Дурова был задержан в Париже 24 августа. Он был обвинён в 6 правонарушениях, но главной причиной было отсутствие надлежащей модерации контента сервиса. Кроме того, его старший брат Николай был объявлен в розыск. Однако, Павла освободили под судебный надзор с залогом 5 млн. евро и запретили покидать страну до 2025 года.

Фото: Flickr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)