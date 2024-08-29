Дуров собирался выйти из полиции по связям через друга президента Макрона - французского бизнесмена Ксавье Ньеля

При аресте 24 августа основатель мессенджера Telegram Павел Дуров попросил полицию уведомить Ксавье Ньеля, французского бизнесмена и председателя совета директоров телекоммуникационной корпорации Iliad. По информации Agence France-Presse, Ньель входит в круг доверенных лиц президента Франции Эмманюэля Макрона.
Недавно газета Le Monde, владельцем которой является Ньель, опровергла слухи о запланированной встрече Макрона и Дурова в Елисейском дворце в день прибытия последнего. Источники из окружения Макрона сообщили, что в этот вечер президент находился в семейном доме в Па-де-Кале, а не в Париже.
Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заявил, что деятельность Telegram полностью соответствует законам Европейского союза, включая регламент о цифровых услугах. Он также отверг обвинения в злоупотреблениях на платформе как необоснованные.
Арест Дурова произошёл в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его задержание вызвало резкую критику со стороны международной общественности. Во Франции Дурова подозревают в серии правонарушений и уголовных деяний, связанных с управлением онлайн-платформой для проведения нелегальных транзакций организованной группой. За это ему грозит до десяти лет тюремного заключения.
Официальные обвинения пока не были предъявлены. После ухода из России в 2014 году Дуров получил гражданство нескольких стран, включая Сент-Китс и Невис, Объединённые Арабские Эмираты и Францию. Во время расследования суд в Париже конфисковал у него все паспорта. Предприниматель обязан проживать по адресу, назначенному судом, и следовать установленному графику.
Фото: From Wikimedia Commons/ Olivier Ezratty (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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