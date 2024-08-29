Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
Дуров просил уведомить друга Макрона, Ксавье Ньеля, о своем задержании
  1. Главная
  2. Мир

Дуров собирался выйти из полиции по связям через друга президента Макрона - французского бизнесмена Ксавье Ньеля

Дуров просил уведомить друга Макрона, Ксавье Ньеля, о своем задержании

При аресте 24 августа основатель мессенджера Telegram Павел Дуров попросил полицию уведомить Ксавье Ньеля, французского бизнесмена и председателя совета директоров телекоммуникационной корпорации Iliad. По информации Agence France-Presse, Ньель входит в круг доверенных лиц президента Франции Эмманюэля Макрона.

Недавно газета Le Monde, владельцем которой является Ньель, опровергла слухи о запланированной встрече Макрона и Дурова в Елисейском дворце в день прибытия последнего. Источники из окружения Макрона сообщили, что в этот вечер президент находился в семейном доме в Па-де-Кале, а не в Париже.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заявил, что деятельность Telegram полностью соответствует законам Европейского союза, включая регламент о цифровых услугах. Он также отверг обвинения в злоупотреблениях на платформе как необоснованные.

Арест Дурова произошёл в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его задержание вызвало резкую критику со стороны международной общественности. Во Франции Дурова подозревают в серии правонарушений и уголовных деяний, связанных с управлением онлайн-платформой для проведения нелегальных транзакций организованной группой. За это ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Официальные обвинения пока не были предъявлены. После ухода из России в 2014 году Дуров получил гражданство нескольких стран, включая Сент-Китс и Невис, Объединённые Арабские Эмираты и Францию. Во время расследования суд в Париже конфисковал у него все паспорта. Предприниматель обязан проживать по адресу, назначенному судом, и следовать установленному графику.

Фото: From Wikimedia Commons/ Olivier Ezratty (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

США информируют РФ и КНР о космическом мусоре, угрожающем спутникам.

США информируют РФ и КНР о космическом мусоре, угрожающем спутникам.

Соединенные Штаты информируют Россию и Китай о наличии космического мусора, который может представлять опасность для их спутников. Об этом сообщил командующий Космическими силами США, генерал Стивен Уайтинг.

Читать полностью
CNN: Украинский пилот F-16 погиб из-за ошибки

CNN: Украинский пилот F-16 погиб из-за ошибки

﻿Телеканал CNN, ссылаясь на источник в украинских военных кругах, сообщил о гибели украинского летчика во время выполнения боевого задания 26 августа при крушении истребителя F-16.

Читать полностью

Общество

Ярославская областная Дума предложила переименовать Ростов в Ростов Великий

Ярославская областная Дума предложила переименовать Ростов в Ростов Великий

Ярославская областная Дума предложила переименовать город Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Законопроект был опубликован в электронной базе Думы.

Читать полностью
Петросян рассказал, что его сын Ваган очень любит животных:

Петросян рассказал, что его сын Ваган очень любит животных: "Вступает с ними в диалог"

Юморист Евгений Петросян обратил внимание на то, что его сын Ваган очень трепетно относится к животным.

Читать полностью

Новости