Павел Валерьевич Дуров
© Flickr by TechCrunch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:19

"Наслаждайся" — и замолчи? Дуров оказался в центре скандала из-за сленга

Павла Дурова обвинили в расизме после ответа пользователю X о новой функции Telegram

История вокруг Павла Дурова, основателя и главы Telegram, стала вирусной в соцсетях после его короткого ответа пользователю X (Twitter).

Как началась полемика

28 сентября один из пользователей написал в X, что новая функция Telegram — возможность делать входящие сообщения платными — стала "лучшей антиджит системой" и поблагодарил за это Дурова.

"Лучшая антиджит система. Спасибо, Дуров", — написал пользователь Juul Capital.

На это Дуров ответил коротким: "Наслаждайся".

Почему возник скандал

Ключевым стало слово "джит". В сленге оно используется как уничижительное обращение к индийцам. В контексте Telegram "джитами" называют спамеров из Индии, которые массово рассылают навязчивые сообщения.

После ответа Дурова многие увидели в этом поддержку пренебрежительного термина и начали обвинять его в расизме.

Реакция пользователей

  • "Telegram — самое отвратительное приложение для обмена сообщениями", — написал пользователь Anjan Prakash.

  • "Дуров, я никогда не думал, что вы способны проявлять расизм по отношению к народу, который является самой многочисленной группой пользователей вашего мессенджера", — отметил Adarsh.

  • "Этот парень — расист", — добавил Bookworm.

Однако часть комментаторов встала на сторону Дурова, отметив, что его ответ нельзя расценивать как сознательное проявление расизма, а речь шла о поддержке борьбы со спамом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Публично отреагировать на сообщение с оскорбительным сленгом без уточнения контекста.
    Последствие: обвинения в расизме и имиджевые риски.
    Альтернатива: отвечать нейтрально, акцентируя внимание на функции против спама, а не на термине.

  • Ошибка: Игнорировать волну критики.
    Последствие: усиление недовольства среди части пользователей.
    Альтернатива: дать короткий комментарий о том, что функция направлена на борьбу со спамом, а не против какой-либо национальности.

А что если…

…Telegram решит публично прояснить позицию? Это может снизить накал страстей и показать, что компания уважает свою международную аудиторию, среди которой значительную долю составляют пользователи из Индии.

Плюсы и минусы ситуации для Telegram

Плюсы Минусы
Реклама новой функции через хайп Репутационные риски из-за обвинений
Обсуждение в СМИ и соцсетях Недовольство пользователей из Индии
Рост внимания к Telegram Возможный рост токсичного восприятия бренда

FAQ

Что означает слово "джит"?
Это сленговое, уничижительное обозначение индийцев. В контексте Telegram термин применяют к спамерам из Индии.

Зачем нужна новая функция платных входящих сообщений?
Она помогает защититься от навязчивого спама и нежелательных контактов.

Высказывался ли Дуров после скандала?
Нет, он воздержался от комментариев.

Мифы и правда

  • Миф: "Дуров прямо оскорбил индийцев".
    Правда: его ответ был нейтральным, но косвенно поддержал пост с уничижительным термином.

  • Миф: "Все пользователи осудили Дурова".
    Правда: мнения разделились, часть аудитории поддержала его.

  • Миф: "Telegram целенаправленно враждебен к индийцам".
    Правда: компания ориентируется на глобальную аудиторию, а Индия остаётся одним из крупнейших рынков.

3 факта о ситуации

  1. Функция платных входящих сообщений появилась в Telegram недавно.

  2. Именно в Индии у мессенджера одна из самых больших аудиторий.

  3. Дуров никак не прокомментировал скандал, что оставило ситуацию открытой для интерпретаций.

