"Наслаждайся" — и замолчи? Дуров оказался в центре скандала из-за сленга
История вокруг Павла Дурова, основателя и главы Telegram, стала вирусной в соцсетях после его короткого ответа пользователю X (Twitter).
Как началась полемика
28 сентября один из пользователей написал в X, что новая функция Telegram — возможность делать входящие сообщения платными — стала "лучшей антиджит системой" и поблагодарил за это Дурова.
"Лучшая антиджит система. Спасибо, Дуров", — написал пользователь Juul Capital.
На это Дуров ответил коротким: "Наслаждайся".
Почему возник скандал
Ключевым стало слово "джит". В сленге оно используется как уничижительное обращение к индийцам. В контексте Telegram "джитами" называют спамеров из Индии, которые массово рассылают навязчивые сообщения.
После ответа Дурова многие увидели в этом поддержку пренебрежительного термина и начали обвинять его в расизме.
Реакция пользователей
-
"Telegram — самое отвратительное приложение для обмена сообщениями", — написал пользователь Anjan Prakash.
-
"Дуров, я никогда не думал, что вы способны проявлять расизм по отношению к народу, который является самой многочисленной группой пользователей вашего мессенджера", — отметил Adarsh.
-
"Этот парень — расист", — добавил Bookworm.
Однако часть комментаторов встала на сторону Дурова, отметив, что его ответ нельзя расценивать как сознательное проявление расизма, а речь шла о поддержке борьбы со спамом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Публично отреагировать на сообщение с оскорбительным сленгом без уточнения контекста.
Последствие: обвинения в расизме и имиджевые риски.
Альтернатива: отвечать нейтрально, акцентируя внимание на функции против спама, а не на термине.
-
Ошибка: Игнорировать волну критики.
Последствие: усиление недовольства среди части пользователей.
Альтернатива: дать короткий комментарий о том, что функция направлена на борьбу со спамом, а не против какой-либо национальности.
А что если…
…Telegram решит публично прояснить позицию? Это может снизить накал страстей и показать, что компания уважает свою международную аудиторию, среди которой значительную долю составляют пользователи из Индии.
Плюсы и минусы ситуации для Telegram
|Плюсы
|Минусы
|Реклама новой функции через хайп
|Репутационные риски из-за обвинений
|Обсуждение в СМИ и соцсетях
|Недовольство пользователей из Индии
|Рост внимания к Telegram
|Возможный рост токсичного восприятия бренда
FAQ
Что означает слово "джит"?
Это сленговое, уничижительное обозначение индийцев. В контексте Telegram термин применяют к спамерам из Индии.
Зачем нужна новая функция платных входящих сообщений?
Она помогает защититься от навязчивого спама и нежелательных контактов.
Высказывался ли Дуров после скандала?
Нет, он воздержался от комментариев.
Мифы и правда
-
Миф: "Дуров прямо оскорбил индийцев".
Правда: его ответ был нейтральным, но косвенно поддержал пост с уничижительным термином.
-
Миф: "Все пользователи осудили Дурова".
Правда: мнения разделились, часть аудитории поддержала его.
-
Миф: "Telegram целенаправленно враждебен к индийцам".
Правда: компания ориентируется на глобальную аудиторию, а Индия остаётся одним из крупнейших рынков.
3 факта о ситуации
-
Функция платных входящих сообщений появилась в Telegram недавно.
-
Именно в Индии у мессенджера одна из самых больших аудиторий.
-
Дуров никак не прокомментировал скандал, что оставило ситуацию открытой для интерпретаций.
