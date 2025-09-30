"Наслаждайся" — и замолчи? Дуров оказался в центре скандала из-за сленга

История вокруг Павла Дурова, основателя и главы Telegram, стала вирусной в соцсетях после его короткого ответа пользователю X (Twitter).

Как началась полемика

28 сентября один из пользователей написал в X, что новая функция Telegram — возможность делать входящие сообщения платными — стала "лучшей антиджит системой" и поблагодарил за это Дурова.

"Лучшая антиджит система. Спасибо, Дуров", — написал пользователь Juul Capital.

На это Дуров ответил коротким: "Наслаждайся".

Почему возник скандал

Ключевым стало слово "джит". В сленге оно используется как уничижительное обращение к индийцам. В контексте Telegram "джитами" называют спамеров из Индии, которые массово рассылают навязчивые сообщения.

После ответа Дурова многие увидели в этом поддержку пренебрежительного термина и начали обвинять его в расизме.

Реакция пользователей

"Telegram — самое отвратительное приложение для обмена сообщениями", — написал пользователь Anjan Prakash.

"Дуров, я никогда не думал, что вы способны проявлять расизм по отношению к народу, который является самой многочисленной группой пользователей вашего мессенджера", — отметил Adarsh.

"Этот парень — расист", — добавил Bookworm.

Однако часть комментаторов встала на сторону Дурова, отметив, что его ответ нельзя расценивать как сознательное проявление расизма, а речь шла о поддержке борьбы со спамом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Публично отреагировать на сообщение с оскорбительным сленгом без уточнения контекста.

Последствие: обвинения в расизме и имиджевые риски.

Альтернатива: отвечать нейтрально, акцентируя внимание на функции против спама, а не на термине.

Ошибка: Игнорировать волну критики.

Последствие: усиление недовольства среди части пользователей.

Альтернатива: дать короткий комментарий о том, что функция направлена на борьбу со спамом, а не против какой-либо национальности.

А что если…

…Telegram решит публично прояснить позицию? Это может снизить накал страстей и показать, что компания уважает свою международную аудиторию, среди которой значительную долю составляют пользователи из Индии.

Плюсы и минусы ситуации для Telegram

Плюсы Минусы Реклама новой функции через хайп Репутационные риски из-за обвинений Обсуждение в СМИ и соцсетях Недовольство пользователей из Индии Рост внимания к Telegram Возможный рост токсичного восприятия бренда

FAQ

Что означает слово "джит"?

Это сленговое, уничижительное обозначение индийцев. В контексте Telegram термин применяют к спамерам из Индии.

Зачем нужна новая функция платных входящих сообщений?

Она помогает защититься от навязчивого спама и нежелательных контактов.

Высказывался ли Дуров после скандала?

Нет, он воздержался от комментариев.

Мифы и правда

Миф: "Дуров прямо оскорбил индийцев".

Правда: его ответ был нейтральным, но косвенно поддержал пост с уничижительным термином.

Миф: "Все пользователи осудили Дурова".

Правда: мнения разделились, часть аудитории поддержала его.

Миф: "Telegram целенаправленно враждебен к индийцам".

Правда: компания ориентируется на глобальную аудиторию, а Индия остаётся одним из крупнейших рынков.

3 факта о ситуации