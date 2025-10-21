Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Павел Валерьевич Дуров
Павел Валерьевич Дуров
© Flickr by TechCrunch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:10

Франция уронила корону: Дуров предложил вернуть блеск Лувру по-своему

Павел Дуров заявил о готовности выкупить похищенные из Лувра драгоценности и вернуть их в Абу-Даби

Павел Дуров отреагировал на дерзкое ограбление Лувра в Париже, заявив, что готов выкупить похищенные ювелирные изделия и вернуть их в Лувр Абу-Даби. Комментарий предпринимателя вызвал бурное обсуждение в соцсетях и стал одной из самых заметных реакций на произошедшее.

"Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, правительство которой довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы решать настоящие проблемы", — написал Дуров.

Ограбление, потрясшее Париж

Инцидент произошел 19 октября. Как сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, из знаменитого парижского музея исчезли уникальные предметы из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины.
По данным Le Parisien, преступники воспользовались ремонтными работами в галерее Аполлона, чтобы проникнуть в здание. Разбив окна, трое мужчин похитили девять украшений — среди них ожерелье, брошь, тиара и другие исторические реликвии.

Самый ценный экспонат — бриллиант "Регент" весом свыше 140 карат — остался на месте. После ограбления неподалёку от музея нашли сломанную корону супруги Наполеона III, Евгении. Позже удалось обнаружить ещё одно из похищенных украшений.

По информации телеканала BFMTV, налётчики прибыли к музею на скутерах T-Max, использовали строительную лестницу и уложились всего за семь минут. Министр внутренних дел Лоран Нуньес подтвердил, что преступление было тщательно спланировано.

Реакция Павла Дурова

Комментарий основателя Telegram в соцсети Х стал вирусным. После его поста один из пользователей в шутку написал, что именно он украл драгоценности. На это Дуров ответил с иронией.

"Куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби", — отметил Павел Дуров.

Эта фраза мгновенно разошлась по соцсетям и стала мемом, а также породила обсуждение темы безопасности музейных коллекций и роли новых культурных центров на Ближнем Востоке.

Сравнение двух Лувров

Параметр Лувр (Париж) Лувр Абу-Даби
Открыт 1793 год 2017 год
Основная коллекция Европейское искусство, антиквариат, живопись Экспонаты со всего мира, включая временные выставки из Парижа
Посещаемость Более 7 млн человек в год Около 2 млн человек в год
Уровень охраны Традиционные системы безопасности, видеонаблюдение Новейшие технологии защиты и климат-контроля

Лувр Абу-Даби был создан как результат сотрудничества Франции и ОАЭ. Его архитектура и система безопасности стали образцом для современных музеев. В отличие от парижского оригинала, здесь установлены многоуровневые датчики движения и интегрированные AI-системы мониторинга.

Что известно о похищенных украшениях

По предварительным данным, среди похищенных предметов — ювелирные изделия из золота, бриллиантов и сапфиров, принадлежавшие Наполеону I и его супруге Жозефине Богарне. Некоторые из них были представлены на временной выставке, посвящённой эпохе Империи.

Французские власти уже обратились за помощью к Интерполу. Ведётся международный розыск похищенных реликвий. Полиция не исключает, что драгоценности могли покинуть территорию страны в течение нескольких часов после кражи.

Мифы и правда о музейных ограблениях

Миф Правда
Музеи неприступны благодаря сигнализации Даже при многоуровневой защите человеческий фактор и ремонтные работы часто становятся уязвимым звеном
Украденные артефакты невозможно продать На чёрном рынке такие предметы находят покупателей через частные коллекции
Воры всегда профессионалы искусства Нередко это обычные преступники, использующие случайные возможности

Интересные факты

  1. Бриллиант "Регент", который остался нетронутым, украшал корону Людовика XV и рукоять меча Наполеона I.

  2. Лувр Абу-Даби — первый музей за пределами Франции, которому разрешено использовать имя "Лувр".

  3. В 1911 году из парижского Лувра уже похищали "Мону Лизу" — тогда её вернули через два года.

А что если…

Если предложение Дурова окажется не просто шуткой, а реальной инициативой, это может создать прецедент: впервые частное лицо профинансирует выкуп культурных ценностей с целью их возвращения в музей, пусть даже в другом государстве.
Такой шаг мог бы стать символом новой формы меценатства, когда цифровые миллиардеры берут на себя миссию защиты искусства.

