Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Павел Деревянко
Павел Деревянко
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:35

Штамп как оберег: почему Павел Деревянко назвал регистрацию брака с Фуць важным решением

Павел Деревянко рассказал, почему решил узаконить отношения с Зоей Фуць

Женитьба Павла Деревянко стала одной из самых обсуждаемых событий в российском шоу-бизнесе этого лета. Актёр впервые за долгое время откровенно рассказал о том, почему для него важно было узаконить отношения с дизайнером Зоей Фуць и как изменилась его жизнь после свадьбы.

"Для нас регистрация брака была очень важна, и я как порядочный мужчина обязан был это сделать", — сказал актёр Павел Деревянко.

Новая глава в жизни актёра

Деревянко признался, что после свадьбы его отношения с супругой стали спокойнее, теплее и глубже. По его словам, совместная жизнь обрела устойчивость и надёжность, которых прежде не хватало. Теперь актёр с улыбкой говорит, что семейная жизнь пошла ему только на пользу — в доме стало больше уюта и доверия.

Свадебное торжество, состоявшееся в августе 2025 года, актёр называет "днём, когда всё стало на свои места".

Как проходила свадьба

Праздник получился по-настоящему масштабным — с несколькими локациями, сменой нарядов и гостями из числа звёзд. Началось всё в ЗАГСе Барвихи, где молодожёны обменялись клятвами и кольцами. Затем праздник переместился в концертный зал Barvikha Luxury Village — одно из самых престижных мест Подмосковья.

Финальной точкой стала вечеринка в элитном московском яхт-клубе, где собралось более сотни гостей. Атмосфера, по словам присутствовавших, была одновременно тёплой и торжественной: много музыки, смеха и искренних эмоций.

Традиции и необычные детали

Среди ярких моментов церемонии — необычный выкуп невесты. По старинной традиции Деревянко заплатил за Зою символическую сумму, но на этот раз она оказалась более чем впечатляющей — пять миллионов рублей.

Помогли собрать деньги друзья и гости свадьбы, которые превратили ритуал в весёлое шоу. Ведущим торжества стал шоумен Михаил Галустян, сумевший добавить мероприятию лёгкости и юмора.

Звёздные гости

На празднике были замечены писатель Александр Цыпкин, продюсер Данила Шарапов, предприниматель Анатолий Сульянов, а также актёры Гоша Куценко и Никита Ефремов. Многих из них связывает с Деревянко давняя дружба, поэтому атмосфера получилась по-настоящему домашней.

Гости отмечали, что артист выглядел счастливым и расслабленным — будто сбросил груз долгих лет холостяцкой жизни.

Как сохранить гармонию в браке: советы от психологов

  1. Не игнорировать мелочи. Повседневное внимание и забота создают основу доверия.

  2. Разделять радости и заботы. Общие дела объединяют, а совместные решения укрепляют отношения.

  3. Сохранять личное пространство. Даже в браке важно иметь собственные интересы.

  4. Не бояться говорить о чувствах. Эмоциональная открытость делает связь глубже.

  5. Поддерживать романтику. Маленькие сюрпризы и знаки внимания возвращают ощущение влюблённости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что после свадьбы всё будет "само собой".
    Последствие: появляется охлаждение, бытовые ссоры.
    Альтернатива: регулярно устраивать совместные выезды, романтические ужины, обсуждать планы.

  • Ошибка: игнорировать разговоры о будущем.
    Последствие: возникают недопонимания и чувство одиночества.
    Альтернатива: ставить общие цели, обсуждать финансы, жильё, отпуск.

  • Ошибка: не уделять внимания мелочам.
    Последствие: уходит ощущение значимости партнёра.
    Альтернатива: делать комплименты, благодарить за помощь, проявлять внимание ежедневно.

А что если…

А что если бы актёр не решился на этот шаг? Возможно, его жизнь продолжала бы идти в привычном ритме — работа, съёмки, гастроли. Но, как признался сам артист, внутреннее чувство ответственности подсказало ему, что пора.

Регистрация брака стала не просто символом любви, а осознанным выбором взрослого мужчины.

Мифы и правда

Миф: известные актёры редко женятся по любви.
Правда: Деревянко неоднократно подчёркивал, что их союз с Зоей основан на взаимопонимании, а не на расчёте.

Миф: пышные свадьбы — это лишь способ саморекламы.
Правда: в случае Павла праздник стал личным событием, куда пригласили только близких людей.

Миф: после брака жизнь становится скучной.
Правда: по словам артиста, наоборот — в доме стало больше тепла, а работа приносит больше удовольствия.

Исторический контекст

В истории отечественного кинематографа женитьбы известных актёров всегда вызывали большой интерес публики. От Андрея Миронова до Сергея Безрукова — каждая история любви становилась частью культурного наследия.

Теперь и союз Павла Деревянко с Зоей Фуць можно считать особенной страницей в хронике современной российской светской жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Реликвии Будды Шакьямуни впервые доставлены из Индии в Калмыкию сегодня в 7:10
Что сильнее золота и древнее храмов: Россия приняла реликвии, к которым боялись прикоснуться веками

В Калмыкии впервые выставили мощи Будды Шакьямуни, привезённые из Индии. Почему это событие называют духовным мостом между странами?

Читать полностью » Paramount закроет музыкальные телеканалы MTV в Европе с 1 января 2026 года сегодня в 6:05
Так умирают легенды: Paramount решилась на то, чего боялись все

Paramount закрывает музыкальные каналы MTV по всей Европе. Почему эпоха линейного телевидения подходит к концу и что ждёт легендарный бренд в цифровом будущем?

Читать полностью » Рами Малек рассказал, что его часто путают с певцом Бруно Марсом сегодня в 5:59
Когда тебя путают с кумиром миллионов: Рами Малек объяснил, почему не злится на фанатов

Рами Малек рассказал о забавном инциденте, когда его приняли за Бруно Марса, и поделился историей о том, как чувство юмора помогло избежать неловкости.

Читать полностью » ВЦИОМ: москвичи посещают театры в среднем 4,6 раза в год сегодня в 4:17
Москва живёт под занавесом: как горожане превратили театр в привычку, а не роскошь

Москвичи по-прежнему любят театр, но их культурные привычки становятся разнообразнее. Что выбирают горожане и почему живое искусство не теряет магии?

Читать полностью » Entertainment Weekly: Сигурни Уивер может вновь сыграть Рипли в новой части сегодня в 3:10
Чужой снова дышит в спину: Сигурни Уивер готова вернуться в роль, которая сделала её легендой

Сигурни Уивер встретилась с Disney и обсуждает возвращение к легендарной роли Рипли. Что за история вдохновила актрису снова взглянуть в лицо Чужому?

Читать полностью » Line Cinema начала разработку фильма сегодня в 2:04
Турнир не начался, а ставки уже сделаны: как Warner Bros. уверовала в победу "Мортал Комбата-2"

New Line не дожидается премьеры — студия уже запускает "Мортал Комбат-3". Почему Warner Bros. уверена в успехе, кто вернётся на арену и что ждёт зрителей в финале?

Читать полностью » Режиссёр Йоргос Лантимос признался, что подшучивает над Эммой Стоун во время съёмок сегодня в 1:57
Он её передразнивает, а она злится: как Лантимос заставляет Эмму Стоун играть гениально

Йоргос Лантимос рассказал, почему дразнит Эмму Стоун на съёмках и зачем хочет заменить себя ИИ-аватаром. Его новый фильм "Бугония" обещает стать самым странным за карьеру режиссёра.

Читать полностью » Райан Джонсон приостановил развитие франшизы сегодня в 0:50
Когда вдохновение требует перезагрузки: автор "Достать ножи" отказывается от своей главной франшизы

Райан Джонсон решил временно отложить продолжение "Достать ножи". Он работает над оригинальным проектом и делится первыми деталями о новой, не похожей ни на что истории.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Домашняя круговая тренировка за полчаса: программа для сжигания калорий и тонуса мышц
Красота и здоровье
Дерматологи: зуд и трещины на пятках могут быть первыми симптомами печёночной недостаточности
Культура и шоу-бизнес
Певица Анна Семенович объяснила, почему важно позволять себе быть уязвимой
Садоводство
Яичная скорлупа снижает кислотность почвы и укрепляет корни растений — советы агрономов
Туризм
Туристы советуют: в Японии лучше купить eSIM и скачать офлайн-карты — общественный Wi-Fi почти не работает
Авто и мото
Geely Holding Group увеличила продажи на 29% за девять месяцев 2025 года
Красота и здоровье
Переразгибание шеи при мытье головы может привести к сдавлению позвоночных артерий
УрФО
Средняя зарплата в Екатеринбурге достигла 97,5 тысячи рублей — данные "РИА Новости"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet