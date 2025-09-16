Тайный пароль в мир легенды: Пол Мескал раскрыл метод, как вжиться в эпоху Beatles

Пол Мескал сегодня находится в центре внимания мирового кинематографа: актер готовится сыграть Пола Маккартни в масштабном проекте режиссёра Сэма Мендеса о The Beatles. Для него это не просто роль — это вызов, требующий полного погружения в образ и особой дисциплины. Будущий фильм обещает стать одним из самых ожидаемых музыкальных проектов десятилетия, а сам Мескал признаётся, что старается прожить жизнь своего героя максимально точно.

"Я обожаю его. Думаю, он изменил мир", — сказал актер Пол Мескал.

Подготовка к роли включает не только встречи с самим Маккартни, но и работу с музыкой, движением и манерой речи. Актер отмечает, что каждый день начинается с прослушивания The Beatles, затем идут репетиции походки, речи и сценической пластики. Завершается день снова музыкой — чтобы дух 60-х не покидал его даже дома.

Встречи с легендой

Важным этапом подготовки стали личные встречи Мескала с Полом Маккартни. Это позволило актеру не только увидеть оригинальные жесты и привычки музыканта, но и почувствовать его энергетику. Для актёра такие моменты — источник вдохновения и подтверждение, что он движется в верном направлении.

Особое внимание уделено игре на гитаре. Маккартни известен как левша, и Мескал также учится держать и извлекать аккорды именно левой рукой.

"Было бы неправильно играть иначе. Он самый крутой человек на планете", — подчеркнул актер.

Сравнение: актёры и роли