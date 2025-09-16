Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 16:58

Тайный пароль в мир легенды: Пол Мескал раскрыл метод, как вжиться в эпоху Beatles

Пол Мескал готовится сыграть Пола Маккартни в фильме Сэма Мендеса о The Beatles

Пол Мескал сегодня находится в центре внимания мирового кинематографа: актер готовится сыграть Пола Маккартни в масштабном проекте режиссёра Сэма Мендеса о The Beatles. Для него это не просто роль — это вызов, требующий полного погружения в образ и особой дисциплины. Будущий фильм обещает стать одним из самых ожидаемых музыкальных проектов десятилетия, а сам Мескал признаётся, что старается прожить жизнь своего героя максимально точно.

"Я обожаю его. Думаю, он изменил мир", — сказал актер Пол Мескал.

Подготовка к роли включает не только встречи с самим Маккартни, но и работу с музыкой, движением и манерой речи. Актер отмечает, что каждый день начинается с прослушивания The Beatles, затем идут репетиции походки, речи и сценической пластики. Завершается день снова музыкой — чтобы дух 60-х не покидал его даже дома.

Встречи с легендой

Важным этапом подготовки стали личные встречи Мескала с Полом Маккартни. Это позволило актеру не только увидеть оригинальные жесты и привычки музыканта, но и почувствовать его энергетику. Для актёра такие моменты — источник вдохновения и подтверждение, что он движется в верном направлении.

Особое внимание уделено игре на гитаре. Маккартни известен как левша, и Мескал также учится держать и извлекать аккорды именно левой рукой.

"Было бы неправильно играть иначе. Он самый крутой человек на планете", — подчеркнул актер.

Сравнение: актёры и роли

Актёр Роль в проекте Особенность подготовки
Пол Мескал Пол Маккартни Учится играть на гитаре левой рукой
Барри Кеоган Ринго Старр Работает с ударными
Харрис Дикинсон Джон Леннон Отрабатывает вокал и манеру речи
Джозеф Квинн Джордж Харрисон Осваивает технику соло-гитары

FAQ

Как выбрать книгу о The Beatles для подготовки?
Лучше всего начинать с проверенных изданий, например, "John & Paul: A Love Story in Songs".

Сколько стоит проект?
Sony держит бюджет в секрете, но с учётом масштаба он оценивается в сотни миллионов долларов.

Что лучше — смотреть фильм отдельно или подряд?
Создатели называют его "первым кинотеатральным опытом для просмотра запоем", значит, подряд впечатление будет сильнее.

Интересные факты

  1. В проекте участвуют сразу четыре актёра, каждый отвечает за одного из музыкантов.

  2. Формат "просмотра запоем" впервые реализуется в кинотеатре.

  3. Мескал признался, что его любимая песня Beatles — "Blackbird".

Исторический контекст

  • 1960-е: появление The Beatles изменило культуру и музыку всего мира.

  • 1970-е: распад группы, но продолжение сольной карьеры участников.

  • 2020-е: новое поколение актёров берётся передать атмосферу легендарной четверки на большом экране.

