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В Москве из-за жаны начали замечать ос пелопей и сколий-гигантов п
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В Москве из-за жаны начали замечать ос пелопей и сколий-гигантов п

Изменение климата в Москве и Подмосковье привело к появлению новых видов ос, характерных для южных регионов. Энтомолог Роман Хряпин сообщил Агентству городских новостей «Москва», что в регионе стали встречаться осы пелопеи, которые питаются пауками и строят гнезда из глины.

По словам Хряпина, эти осы, как правило, ведут одиночный образ жизни и не представляют опасности для человека.

Еще одним новым видом, который появился в Московском регионе, является сколия-гигант - самая крупная оса.

Хряпин также отметил, что повышение температуры способствует распространению и других южных видов насекомых и членистоногих в северных регионах.

В Московском регионе уже несколько лет встречается богомол, а также испанские слизни.
Паук Аргиопа Брюнниха, тоже южный вид, также обосновалась в регионе и стал часто встречаться. Хряпин предупредил, что он может укусить в целях самозащиты, и укус будет болезненным. Несмотря на яд, укус Аргиопы Брюнниха не смертелен.

Фото: From Wikimedia Commons/ Nathaliediez (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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