В Москве девушка обнаружила опасного паука в приобретенных на сезонной ярмарке ягодах. Информацию об этом распространило агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на свой источник. Покупательница заявила, что найденное ею членистоногое оказалось беременной самкой вида черная вдова.

Согласно данным телеграм-канала Shot, паук был найден в клубнике, привезенной из Краснодарского края. Женщина едва не употребила паука вместе с ягодой, но успела вовремя его заметить.

Обнаруженную паучиху поместили в специальный контейнер, где о ней должным образом позаботились: кормили мухами и домашними пауками. В новых условиях самка отложила яйца, из которых впоследствии вылупились паучата. К сожалению, сама паучиха не выжила.

По сообщению агентства "Москва", женщина вызвала экстренные службы, и на место происшествия прибыли спасатели. Однако позже она решила, что справится с ситуацией самостоятельно и передаст контейнер с паучатами в зоомагазин.

Черная вдова считается одним из самых известных ядовитых пауков. Это название носит целый род пауков (Latrodectus), включающий более 30 видов. Они распространены в Северной и Южной Америке. Свое название эти пауки получили из-за характерного поведения самок, которые обычно убивают самцов после спаривания.

Несмотря на то, что черная вдова не отличается агрессивным поведением, она использует свой яд для самозащиты. Особую опасность представляют самки, чей укус может вызвать сильные боли, тошноту, судороги и паралич. Однако летальный исход от укуса черной вдовы крайне маловероятен.

Фото: From Wikimedia Commons/ andrew-simpson (Creative Commons Attribution 4.0 International license)