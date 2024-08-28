Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 91,4449
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2024 : 102,0798
На побережье Паттайи обнаружено нефтяное пятно, вызвавшее загрязнение пляжа
  1. Главная
  2. Мир

Нефтяное пятно в Паттайе: туристы сообщают о загрязнении пляжа и воды

На побережье Паттайи обнаружено нефтяное пятно, вызвавшее загрязнение пляжа

Путешественники на побережье Паттайи (Таиланд) столкнулись с проблемой — на воде появилось нефтяное пятно. Об этом сообщает портал "Турпром" с ссылкой на Pattaya Mail.

Пресс-служба сообщила, что инцидент был зафиксирован еще в четверг, 22 августа. На тот момент меры по устранению загрязнения предприняты не были, так как отдыхающие надеялись, что пятно не дойдет до берега.

Уже 25 августа ситуация ухудшилась. Туристы стали замечать, что один из пляжей оказался в крайне запущенном состоянии: песок был покрыт мазутом, а вода имела темную пленку и неприятный запах.

После этого многие отдыхающие предпочли покинуть загрязненный пляж, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, хотя некоторые все же рискнули искупаться в загрязненной воде.

По предварительным данным, предполагается, что утечка произошла из крупного судна. Ожидается, что вскоре начнется расследование данного инцидента.

Фото: www.flickr.com/Louisiana GOHSEP (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

МИД РФ: Америка хочет позволить Украине наносить удары по РФ

МИД РФ: Америка хочет позволить Украине наносить удары по РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резким заявлением относительно позиции США по украинскому конфликту.

Читать полностью
ERR: в Эстонии у россиян запросили военный билет для ВНЖ

ERR: в Эстонии у россиян запросили военный билет для ВНЖ

В Эстонии у граждан России, обращающихся за ВНЖ, начали запрашивать военный билет. Как сообщает ERR, одному из россиян порекомендовали съездить в военкомат РФ для получения документа или обратиться за помощью к родственникам. При этом власти Эстонии предостерегают граждан от поездок в Россию.

Читать полностью

Общество

Певец Шаман объяснил, как строятся его отношения с женой

Певец Шаман объяснил, как строятся его отношения с женой

Певец Шаман ответил на вопрос о поддержании романтических отношений в своей семье.

Читать полностью
Арехологи нашли «мешочек мага» и резец пещерного льва под Воронежем

Арехологи нашли «мешочек мага» и резец пещерного льва под Воронежем

Археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили на раскопках в музее-заповеднике «Костёнки» под Воронежем ряд значимых находок, среди которых заготовка сланцевой подвески с незаконченным отверстием и лопаточка из кости мамонта необычной формы, сообщается в Telegram-канале института.

Читать полностью

Новости