Нефтяное пятно в Паттайе: туристы сообщают о загрязнении пляжа и воды

Путешественники на побережье Паттайи (Таиланд) столкнулись с проблемой — на воде появилось нефтяное пятно. Об этом сообщает портал "Турпром" с ссылкой на Pattaya Mail.

Пресс-служба сообщила, что инцидент был зафиксирован еще в четверг, 22 августа. На тот момент меры по устранению загрязнения предприняты не были, так как отдыхающие надеялись, что пятно не дойдет до берега.

Уже 25 августа ситуация ухудшилась. Туристы стали замечать, что один из пляжей оказался в крайне запущенном состоянии: песок был покрыт мазутом, а вода имела темную пленку и неприятный запах.

После этого многие отдыхающие предпочли покинуть загрязненный пляж, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, хотя некоторые все же рискнули искупаться в загрязненной воде.

По предварительным данным, предполагается, что утечка произошла из крупного судна. Ожидается, что вскоре начнется расследование данного инцидента.

Фото: www.flickr.com/Louisiana GOHSEP (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)