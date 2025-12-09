Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 19:08

Всероссийский патриотический форум открыл площадки в регионах — Роспатриотцентр

Всероссийский патриотический форум впервые в истории вышел за пределы Москвы: с 24 ноября в России начали работать региональные площадки. Причём это не "локальные встречи для галочки", а расширение формата, которое позволяет молодёжи включаться в федеральную повестку там, где она живёт — в своём городе и области.

Форум: итоги года и разговор о будущем

Параллельно в Москве проходит сам Всероссийский патриотический форум — событие, приуроченное к итогам Года защитника Отечества и 80-летию Победы. Его задача шире официальных церемоний: площадка задумана как пространство, где укрепляются духовно-нравственные ориентиры, формируется гражданская идентичность и выстраивается диалог поколений.

На форуме встречаются те, кто по-разному работает на общую цель:

  • общественные лидеры и наставники
  • педагоги и эксперты
  • ветераны
  • активная молодёжь
  • участники из регионов России и иностранные гости

Здесь собирают и обсуждают лучшие практики патриотического воспитания — через лекции, живые встречи и обмен опытом, чтобы история работала не "как параграф", а как инструмент осмысления настоящего.

19 музеев и центры "Патриот": как устроена региональная программа

Региональная часть форума развернулась на базе 19 федеральных исторических и военно-исторических музеев, а также в центрах "Патриот". В мероприятиях участвуют более 2 000 человек, среди них:

  • школьники и студенты
  • участники патриотических клубов
  • активисты "Движения Первых"
  • семьи военнослужащих

Смысл простой: атмосферу форума можно почувствовать и в своём регионе — оставаясь частью общей федеральной программы.

"Нужен живой диалог поколений": что подчёркивают организаторы

Ориентация на прямое общение и практическую вовлечённость — ключевая линия форума. Эту позицию сформулировала руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова:

"Важно создавать общее пространство, где молодёжь сможет не только познакомиться с героическим прошлым нашей страны, но и активно участвовать в формировании её настоящего и будущего. Важно создать живой диалог поколений, предоставить возможность для каждого участника найти свой путь в служении Отечеству, получить практические навыки и вдохновение от встреч с выдающимися экспертами, Героями России и теми, кто сегодня отстаивает безопасность и суверенитет нашей Родины", - подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

Ростовская область: старт сразу в двух точках

Открытие региональных площадок в Ростовской области прошло в двух муниципалитетах — за два дня:

  • 8 декабря — станица Вёшенская (Шолоховский район)
  • 9 декабря — Ростов-на-Дону

Вёшенская: музей, фильм и разговор без посредников

На малой родине Михаила Шолохова площадку принял Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова. Программа была построена так, чтобы участники не просто "посмотрели и ушли", а включились в обсуждение:

  • просмотр и обсуждение фильма "Шолохов. Письма в будущее"
  • экскурсия по литературному музею
  • открытый диалог с участником СВО Алексеем Колмыковым

Ростов-на-Дону: "Шолохов-Центр" и акцент на практику

В Ростове площадкой стал "Шолохов-Центр" музея-заповедника. К участникам обратилась директор молодёжного департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Нина Иралиева. Она напомнила о задачах, которые стоят перед донским казачеством: воспитание молодёжи на ценностях гражданственности и патриотизма, сохранение исторической памяти, развитие казачьего компонента в образовании и поддержка кадетского движения.

"Это место силы, силы любви к Родине. Тут каждый уголок пропитан патриотизмом и особенно отрадно, что с каждым годом внимание молодежи к форуму растёт. Данная площадка — это уникальный обмен практиками по патриотическому воспитанию молодежи", - отметила Нина Иралиева.

Дополнением стала обзорная экскурсия по Дому братьев Мартын — особняку в псевдоготическом стиле, одному из заметных символов города. Именно там сегодня и расположен "Шолохов-Центр".

Встречи с участниками СВО и "дело руками"

Одним из центральных эпизодов ростовской площадки стала встреча с участниками СВО Иваном Урзуном и Александром Ворошиловым: молодёжь задавала вопросы напрямую и слышала личные истории о мужестве и самоотверженности.

Также участникам рассказали о патриотических проектах региона специалисты ГАУ РО "Ростовпатриотцентр", а затем ребята сделали открытки — позже их отправят в зону специальной военной операции.

Координация и оценка властей региона

Координатором региональных площадок стал Андрей Богданов - победитель Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться" (2024).

О вовлечённости молодёжи и важности прямого контакта с наставниками рассказал председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Олег Отроков:

"Наши региональные площадки форума показывают, насколько активно и осознанно молодежь региона включается в работу по сохранению исторической памяти и развитию гражданской ответственности. Здесь ребята получают возможность напрямую общаться с наставниками, героями и экспертами, видеть живые примеры служения стране и перенимать лучшие практики", — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

География и сроки

Региональные программы идут до 9 декабря. Мероприятия проходят в:

  • Москве и Санкт-Петербурге
  • Московской, Волгоградской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Белгородской областях
  • Севастополе, Владивостоке, Балтийске и Рязани

Организатор — Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Минкультуры России, Минобороны России и региональных органов исполнительной власти.

