Газманов в школьной программе: "Офицеры" хотят поставить рядом с классиками

Можно ли представить себе школьную программу, в которой звучат не только классики литературы, но и песни, ставшие символами эпохи? Певица Юта уверена: песня Олега Газманова "Офицеры" заслуживает именно такого места.

"Офицеры" как часть культурного кода

Юта, известная российская певица (настоящее имя — Анна Осипова), в интервью ТАСС подчеркнула, что эта композиция давно вышла за рамки обычной популярной песни.

"Она должна быть в школьной программе. И я знаю, что она будет, здесь вопрос времени: может быть, не сейчас, а потом", — заявила артистка.

По её словам, "Офицеры" — это не просто хит 1991 года, а настоящее произведение, которое сумело объединить страну. Юта называет песню шедевром, подчеркивая, что её смысл и сила не утратили актуальности спустя более трёх десятилетий.

Песня, которая стала гимном

Композиция Газманова звучит на официальных мероприятиях, её исполняют хоры и оркестры, а для многих военнослужащих и представителей силовых структур она давно стала неофициальным гимном.