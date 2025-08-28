Школьников ждёт новый репертуар: Shaman и Газманов теперь вместе с классиками

Почему современные школьники будут изучать на уроках музыки песни Shaman и Газманова? Минпросвещения утвердило новый список композиций, в который вошли 37 произведений, призванных "воспитывать патриотизм и духовно-нравственные ценности".

Современные акценты

В числе песен, рекомендованных к изучению, оказались "Моя Россия" Shaman, "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперёд, Россия" Олега Газманова, а также "Родина" Сергея Трофимова и "Россия" Дениса Майданова. Эти композиции, как отмечают эксперты, знакомы многим школьникам благодаря медийности исполнителей и активному звучанию на государственных мероприятиях.

Классика рядом с новыми хитами

Вместе с современными авторами в перечень вошли уже давно ставшие традиционными песни: "Хотят ли русские войны?…", "Несовместимы дети и война", "Служить России", "День Победы", "Как прекрасен этот мир", "Моя Москва", "Красно Солнышко", "У подножья обелиска" и ряд других. Таким образом, школьники смогут увидеть преемственность поколений в музыкальной культуре — от классических военных и патриотических композиций до песен наших дней.

Как будут внедрять список

В Минпросвещения подчеркнули: каждая школа сама решает, использовать ли рекомендованные песни на уроках. Документ уже разослан по регионам, но его применение остаётся добровольным.

Кто составлял перечень

Работа над подборкой велась при участии известных деятелей культуры. В экспертную группу вошли дирижёр Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев и ректор Академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Именно они вместе с ведомством определяли, какие произведения станут частью образовательных рекомендаций.

Предыстория инициативы

О том, что в школьную программу могут включить песни Shaman и Олега Газманова, ещё в январе 2025 года говорил депутат Сергей Колунов. Тогда обсуждалась и возможность добавить композиции группы "Любэ". В самом министерстве поясняли: составлением сборника занимается отдельная группа, а обсуждение с общественностью начнётся только после завершения её работы.