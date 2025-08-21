Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ребенок с книгой
Ребенок с книгой
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:34

75 книг, которые меняют чтение: что скрывает новый патриотический список для школьников

Минпросвещения утвердило список из 75 патриотических книг для младших, средних и старших классов

Казалось бы, школьные списки внеклассного чтения — это давно устоявшаяся традиция. Но в этот раз Минпросвещения решило пойти дальше и представило новый перечень современной патриотической литературы. Список получился внушительным — 75 произведений, и рассчитан он на разные возрастные группы.

Что читать младшим школьникам

Для самых юных учеников подготовили подборку, где есть как поэзия, так и проза. Среди авторов — Сергей Махотин и Анна Печерская. Через их произведения детям предлагают почувствовать любовь к родной земле. Кроме того, школьники смогут познакомиться с биографиями реальных героев: знаменитой летчицы Валентины Гризодубовой и адмирала Фёдора Ушакова. Такие книги призваны не только увлечь историей, но и показать примеры смелости и преданности Родине.

Подростки и выбор серьёзных тем

Средним классам предлагают уже более сложные тексты. Например, роман "Гардарику" Елены Чудиновой, повесть "Волга-бабушка" Елены Ленковской или книгу Станислава Олефира "Когда я был маленьким, у нас была война…". В их центре — война, память и личные переживания героев. В этот же блок попала и книга Сергея Авдеенко "Безрукий воин", затрагивающая тему подвига и преодоления.

Старшеклассникам — серьёзная проза и публицистика

Старшие ученики, по замыслу составителей списка, должны обратиться к произведениям авторов, чьи имена хорошо известны в общественной и культурной жизни России. Это Владимир Мединский, Николай Дубровин, Владислав Бахревский, Захар Прилепин и другие писатели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джеффри Райт и Октавия Спенсер сыграют в новой экранизации вчера в 21:48

Голливуд доверил Джеффри Райту историю, где мечта превращается в смертельную ловушку

Джеффри Райт и Октавия Спенсер снимутся в новой экранизации пьесы Артура Миллера "Смерть коммивояжера", изменившей театр и кино.

Читать полностью » Режиссёр вчера в 20:42

Финчер и "Топ Ган": как случайная реклама изменила судьбу Джозефа Косински

Как реклама, отданная Дэвидом Финчером молодому режиссёру, изменила карьеру Джозефа Косински и к чему его привели любимые фильмы из коллекции Criterion.

Читать полностью » Белый дом завёл аккаунт в TikTok, первое видео записал Дональд Трамп вчера в 19:55

TikTok для Трампа: соцсеть из врага превратилась в союзника Белого дома

Белый дом неожиданно запустил аккаунт в TikTok: первые ролики с Трампом уже собрали сотни тысяч просмотров, несмотря на закон о запрете соцсети.

Читать полностью » Римская войлочная шляпа II века восстановлена реставраторами в Музее Болтона вчера в 18:53

Всего три в мире: редчайшая римская шляпа нашла новый дом в Англии

В Болтоне отреставрировали редчайшую шляпу римского солдата возрастом почти 2000 лет. Узнайте, как артефакт пережил века и что он рассказал о жизни легионеров.

Читать полностью » Москва примет конкурс вчера в 17:55

"Интервидение" в Москве: 21 страна готовит главное музыкальное событие года

21 страна подтвердила участие в "Интервидении" в Москве. Кто выйдет на сцену рядом с Shaman и почему конкурс вызвал глобальный интерес?

Читать полностью » Евровидение 2026 пройдет в Вене: финал назначен на 16 мая вчера в 16:59

Третий раз и снова громко: Вена возвращает себе статус столицы "Евровидения"

Юбилейное "Евровидение-2026" пройдет в Вене: столица Австрии вновь принимает конкурс после победы Йоханнеса Питча. Что известно ещё?

Читать полностью » Крис Мартин заявил, что Coldplay не откажется от вчера в 15:56

"Камера поцелуев" снова в центре скандала: Coldplay сделали неожиданное заявление

Coldplay не откажется от традиционной "камеры для поцелуев" — даже после громкого скандала в Бостоне, когда на экране вскрылся неожиданный роман.

Читать полностью » Сергей Свиридов оценил возможные процедуры омоложения Алены Апиной вчера в 14:49

Натуральная красота, созданная скальпелем: секреты Алёны Апиной

Алена Апина удивила поклонников внешностью в 60 лет. Эксперт рассказал, какие процедуры могли помочь певице и сколько стоит подобная красота.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

2000-летняя войлочная шляпа римского солдата выставлена в Музее Болтона после реставрации
Спорт и фитнес

Лорен Пак: свободные веса развивают стабилизаторы, машина Смита изолирует крупные мышцы
Еда

Как приготовить куриную грудку с сыром и помидорами: пошаговая инструкция
Авто и мото

Юрист Травин: штраф за езду пьяным на велосипеде доходит до 1500 рублей, но прав не лишают
Дом

Установка холодильника без ошибок: главные правила
Садоводство

Перегной и зола вместо химии: агрономы раскрыли схему идеальной посадки картофеля
Садоводство

Использование сосновой коры в саду повышает плодородие и уменьшает потребность в поливе
Культура и шоу-бизнес

Депутат Михаил Романов предложил включить песню "Веночек" Кадышевой в школьную программу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru