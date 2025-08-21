75 книг, которые меняют чтение: что скрывает новый патриотический список для школьников

Казалось бы, школьные списки внеклассного чтения — это давно устоявшаяся традиция. Но в этот раз Минпросвещения решило пойти дальше и представило новый перечень современной патриотической литературы. Список получился внушительным — 75 произведений, и рассчитан он на разные возрастные группы.

Что читать младшим школьникам

Для самых юных учеников подготовили подборку, где есть как поэзия, так и проза. Среди авторов — Сергей Махотин и Анна Печерская. Через их произведения детям предлагают почувствовать любовь к родной земле. Кроме того, школьники смогут познакомиться с биографиями реальных героев: знаменитой летчицы Валентины Гризодубовой и адмирала Фёдора Ушакова. Такие книги призваны не только увлечь историей, но и показать примеры смелости и преданности Родине.

Подростки и выбор серьёзных тем

Средним классам предлагают уже более сложные тексты. Например, роман "Гардарику" Елены Чудиновой, повесть "Волга-бабушка" Елены Ленковской или книгу Станислава Олефира "Когда я был маленьким, у нас была война…". В их центре — война, память и личные переживания героев. В этот же блок попала и книга Сергея Авдеенко "Безрукий воин", затрагивающая тему подвига и преодоления.

Старшеклассникам — серьёзная проза и публицистика

Старшие ученики, по замыслу составителей списка, должны обратиться к произведениям авторов, чьи имена хорошо известны в общественной и культурной жизни России. Это Владимир Мединский, Николай Дубровин, Владислав Бахревский, Захар Прилепин и другие писатели.