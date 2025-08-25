Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:01

Герметичность и надёжность: под капотом УАЗа рождается двигатель, который должен изменить судьбу завода

На Ульяновском автозаводе проходят испытания обновлённого двигателя ZMZ Pro для внедорожников

Ульяновский автозавод планирует уже осенью 2025 года начать выпуск машин с обновлённым двигателем ZMZ Pro. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия агентству ТАСС.

Новый ZMZ Pro: надёжность и герметичность
По данным компании, сейчас мотор проходит стендовые испытания.

"Речь идёт об улучшениях, которые позволят существенно повысить герметичность агрегата и его запас надёжности. Ввод модернизированного двигателя в эксплуатацию ожидается осенью", — уточнили в пресс-службе.

Тесты нового УАЗ "Патриот"
Параллельно предприятие работает над обновлённым внедорожником УАЗ "Патриот". Автомобиль уже проходит программу комплексных испытаний.

"Обязательно проинформируем, когда будет назначена точная дата презентации модели в России", — подчеркнули в пресс-службе.

Ещё весной 2025 года глава завода Алексей Спирин отмечал, что новый "Патриот" сохранит статус полноценного внедорожника, но получит больше современных опций и станет комфортнее в эксплуатации.

Итог
К осени УАЗ намерен вывести на рынок автомобили с модернизированным двигателем ZMZ Pro и приблизить премьеру обновлённого "Патриота". Оба проекта должны укрепить позиции бренда в сегменте внедорожников и показать курс на повышение качества и надёжности.

