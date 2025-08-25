Герметичность и надёжность: под капотом УАЗа рождается двигатель, который должен изменить судьбу завода

Ульяновский автозавод планирует уже осенью 2025 года начать выпуск машин с обновлённым двигателем ZMZ Pro. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия агентству ТАСС.

Новый ZMZ Pro: надёжность и герметичность

По данным компании, сейчас мотор проходит стендовые испытания.

"Речь идёт об улучшениях, которые позволят существенно повысить герметичность агрегата и его запас надёжности. Ввод модернизированного двигателя в эксплуатацию ожидается осенью", — уточнили в пресс-службе.

Тесты нового УАЗ "Патриот"

Параллельно предприятие работает над обновлённым внедорожником УАЗ "Патриот". Автомобиль уже проходит программу комплексных испытаний.

"Обязательно проинформируем, когда будет назначена точная дата презентации модели в России", — подчеркнули в пресс-службе.

Ещё весной 2025 года глава завода Алексей Спирин отмечал, что новый "Патриот" сохранит статус полноценного внедорожника, но получит больше современных опций и станет комфортнее в эксплуатации.

Итог

К осени УАЗ намерен вывести на рынок автомобили с модернизированным двигателем ZMZ Pro и приблизить премьеру обновлённого "Патриота". Оба проекта должны укрепить позиции бренда в сегменте внедорожников и показать курс на повышение качества и надёжности.