Траурные свечи
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:11

Последний голос семьи Хемингуэев стих навсегда

Патрик Хемингуэй, сын Эрнеста Хемингуэя, умер в возрасте 97 лет

Патрик Хемингуэй, младший сын великого американского писателя Эрнеста Хемингуэя, ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Его смерть стала окончанием целой эпохи: он был последним живым ребёнком нобелевского лауреата, чьё наследие до сих пор оказывает огромное влияние на мировую литературу.

Детство и семья

Патрик появился на свет в 1928 году. Его мать — вторая жена Эрнеста Хемингуэя, журналистка Полин Пфайфер. Семья большую часть времени проводила в США, однако Патрик с ранних лет впитывал любовь отца к путешествиям, природе и охоте.

Среди детей Хемингуэя он оказался ближе всех к литературе. Старший сын Джек посвятил себя рыбалке и морским экспедициям, а дочь Глория выбрала медицину. Патрик же, в отличие от брата и сестры, оказался максимально вовлечён в творчество отца и сам сделал шаги в сторону писательства.

Африканский след

Одна из важнейших страниц его жизни связана с Африкой. В середине 1950-х Патрик вместе с женой переехал в Танганьику (ныне территория Танзании), где организовал сафари-туризм. Именно там он унаследовал страсть отца к африканской природе.

Эти годы оказались не только семейной авантюрой, но и временем, когда Патрик окончательно определился с тем, как хочет строить свою жизнь: сочетать практику охотника, предпринимателя и писателя.

Работа с наследием отца

Особое место в судьбе Хемингуэя-младшего занимает его вклад в сохранение и публикацию произведений Эрнеста. После смерти отца Патрик завершил работу над книгой "Проблеск истины". Она была основана на материалах африканских дневников Хемингуэя и издана в 1999 году.

Эта книга стала уникальной возможностью прикоснуться к замыслу великого писателя. Патрик не просто отредактировал рукопись, но и включил в неё элементы, о которых разговаривал с отцом во время их совместных путешествий.

Кроме того, он написал предисловия к ряду переизданий — "Прощай, оружие!" (2006), "Праздник, который всегда с тобой" (2009), "Зелёные холмы Африки" (2016). Благодаря его внимательной и бережной работе новые поколения читателей смогли по-новому открыть для себя наследие Эрнеста Хемингуэя.

Последние годы

После возвращения из Африки Патрик осел в штате Монтана, где жил тихо и размеренно. Здесь он занимался преподаванием и продолжал писать. В Монтане он и провёл последние годы своей жизни, окружённый семьёй и природой, которую так любил.

О его смерти сообщила представительница семьи Беттина Клингер.

"Патрик Хемингуэй скончался в возрасте 97 лет в своём доме в Монтане", — заявила представительница семьи Беттина Клингер.

Значение фигуры Патрика

Хотя он не достиг той литературной славы, что досталась его отцу, Патрик сыграл исключительную роль в сохранении хемингуэевского наследия. Именно он стал связующим звеном между Эрнестом и его читателями, бережно сохранив важные тексты и помогая им выйти в свет.

