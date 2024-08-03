Стало известно об аресте работников центра помощи, где людей удерживали насильно и морили голодом

В Подмосковье обнаружен реабилитационный центр, где пациентов удерживали насильно

В Московской области был обнаружен "элитный" реабилитационный центр, где порядка 30 человек, включая подростка, удерживались насильно. Информация об ужасающих условиях, включая голодание, лишение сна и физическое насилие, привела к полицейскому рейду и аресту троих работников центра, сообщает Вечерняя Москва.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и подняла вопросы о стандартах и контроле за подобными учреждениями.

Эксперты также рассказали, как отличить настоящий реабилитационный центр от поддельного, подчеркивая важность лицензирования и квалификации персонала для предоставления адекватной помощи и избежания подобных инцидентов.

Фото: commons.wikimedia.org/Sillerkiil (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)