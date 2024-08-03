Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
В Подмосковье обнаружен реабилитационный центр, где пациентов удерживали насильно
  1. Главная
  2. Общество

Стало известно об аресте работников центра помощи, где людей удерживали насильно и морили голодом

В Подмосковье обнаружен реабилитационный центр, где пациентов удерживали насильно

В Московской области был обнаружен "элитный" реабилитационный центр, где порядка 30 человек, включая подростка, удерживались насильно. Информация об ужасающих условиях, включая голодание, лишение сна и физическое насилие, привела к полицейскому рейду и аресту троих работников центра, сообщает Вечерняя Москва.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и подняла вопросы о стандартах и контроле за подобными учреждениями.

Эксперты также рассказали, как отличить настоящий реабилитационный центр от поддельного, подчеркивая важность лицензирования и квалификации персонала для предоставления адекватной помощи и избежания подобных инцидентов.

Фото: commons.wikimedia.org/Sillerkiil (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Армия ЦАХАЛ заявила о поражении центра управления ХАМАС

Армия ЦАХАЛ заявила о поражении центра управления ХАМАС

Армия Израиля ЦАХАЛ заявила в Telegram о поражении центра управления и производства оружия палестинского движения ХАМАС, который находился в бывшей школе на севере Газы.

Читать полностью
Asharq al-Awsat: после удара ЦАХАЛ в Газе погибли командиры ХАМАС

Asharq al-Awsat: после удара ЦАХАЛ в Газе погибли командиры ХАМАС

В секторе Газа в результате удара армии ЦАХАЛ были убиты два члена политбюро ХАМАС и трое командиров группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Об этом пишет Asharq al-Awsat со ссылкой на анонимные источники.

Читать полностью

Общество

Жена Никиты Михалкова рассказала о свадьбе внучки

Жена Никиты Михалкова рассказала о свадьбе внучки

Супруга режиссёра Никиты Михалкова Наталья Михалкова высказалась о замужестве 21-летней внучки Натальи.

Читать полностью
Актёр Иван Янковский показал жену и сына:

Актёр Иван Янковский показал жену и сына: "Красивые и счастливые"

Звезда сериала "Слово пацана" Иван Янковский продолжает радовать публику милым семейным контентом.

Читать полностью

Новости