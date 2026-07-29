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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:04

Разговор с врачом станет конструктивнее: достаточно отказаться от одной привычки

Наладить конструктивный диалог с доктором гораздо проще, если пациент берет на себя роль подготовленного собеседника, а не стороннего наблюдателя. О тонкостях коммуникации в кабинете врача NewsInfo рассказал врач высшей категории, руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что жесткие временные рамки в пятнадцать минут приема становятся менее актуальными и постепенно заменяются гибким подходом.

Сегодня россияне активно используют цифровую среду для взаимодействия с медициной: через государственные сервисы фиксируется рекордное число записей к специалистам. Лор-специалист отметил, что врач обязан ответить на вопросы пациента, однако формат общения остается прерогативой доктора. Эксперт подчеркнул, что консультация не предполагает дружеской беседы или исполнения любых желаний пациента.

"Доктор оставляет за собой право общения и право ответа. Врач не относится к органу власти, но тем не менее врач — это сотрудник, который не друг пациенту. Зачастую пытаются пациенты свои фантазии, идеи, мысли, затеи переложить на голову доктора и заставить или вынудить его соглашаться с ним. Что в корне неправильно", — пояснил Зайцев.

Взаимодействие между врачом и пациентом — это сложная наука, известная как деонтология, говорит специалист. В то время как медики профессионально владеют этими принципами, многие люди приходят на прием с неподготовленными запросами.

Эксперты подчеркивают, что умение вовремя выстраивать личные границы в коммуникации является залогом взаимного уважения. Для повышения эффективности визита врач советует заранее составить список конкретных вопросов. Это позволит специалисту методично разобраться в ситуации, а пациенту — получить четкие ответы. Важно помнить, что даже при реализации государственных гарантий медицинской помощи, результат диагностики напрямую зависит от качества первичных данных.

"Идеально, когда пациент готовится к визиту доктора. На бумажке или в телефоне написать список конструктивных вопросов. Дать право доктору полноценно на них ответить, не перебивать доктора во время диалога, потому что врач находится в сосредоточении. Он сидит и думает. Когда пациент начнет это понимать, тогда будет конструктивный диалог. Пациент должен как минимум выслушать до конца ответ врача", — отметил Зайцев.

В процессе приема доктор концентрируется на анализе клинической картины, сопоставляя жалобы, результаты осмотра и анализы. В этот момент крайне важно не прерывать специалиста. Чрезмерная эмоциональность иногда мешает восприятию, как и попытки дешевой самодиагностики на основе случайных теорий. В свою очередь, грамотное ведение беседы помогает избежать недопонимания, ведь неточности в общении способны подорвать первичный контакт между человеком в халате и тем, кто пришел за помощью.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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