Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:29

Возраст отца - бомба замедленного действия: эмбриолог раскрыл опасную правду

Возраст отца и риск выкидыша: эмбриолог раскрыл связь в ЭКО

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова и эмбриолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Илья Володяев в интервью прокомментировал результаты исследования, посвященного влиянию возраста отца на исходы беременности. Эксперт подчеркнул, что отцовский возраст, хотя и не влияет на начальные этапы зачатия и формирования эмбриона, оказывает значительное воздействие на риск выкидыша.

Исследование, проведенное учеными из Италии и Испании, охватило 1712 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в которых использовались донорские яйцеклетки от молодых женщин, в среднем 26 лет. Такой подход позволил исключить влияние возраста матери на результаты беременности и сосредоточиться на влиянии мужского фактора.

Статистика выкидышей и успешных родов: данные исследования

Результаты исследования показали, что в группе мужчин старше 45 лет частота выкидышей составила 23,8%, в то время как у более молодых отцов этот показатель был значительно ниже — 16,3%. Доля успешных родов также снижалась с возрастом отца: 35,1% против 41%. Эти данные свидетельствуют о прямой зависимости между возрастом отца и вероятностью неблагоприятного исхода беременности.

Эмбриолог Илья Володяев объяснил различия тем, что с возрастом у мужчин увеличивается фрагментация ДНК в сперматозоидах. В частности, накапливаются двунитевые разрывы в ДНК. Эти повреждения не всегда эффективно восстанавливаются, особенно при естественном зачатии, что увеличивает риск выкидыша.

Влияние репродуктивных технологий: частичное снижение риска

Хотя современные репродуктивные технологии, такие как интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ), могут частично снизить этот риск, полностью исключить его невозможно. Это означает, что даже при использовании современных методов лечения, риск выкидыша у мужчин старшего возраста остается повышенным.

"Развитие эмбрионов и частота оплодотворения не зависят от возраста мужчины и определяются другими факторами, а вот вероятность прерывания беременности — зависит", — подчеркнул специалист, подводя итог исследованию.

Помимо риска выкидыша, Илья Володяев обратил внимание на то, что с увеличением возраста отца возрастает вероятность развития определенных психоневрологических нарушений у детей, таких как расстройства аутистического спектра и биполярное аффективное расстройство. Хотя абсолютные риски остаются невысокими, специалист подчеркивает важность учета этого аспекта при планировании семьи.

Важность планирования семьи: учет рисков

Данные, полученные в результате исследования, подчеркивают важность планирования семьи и осознанного подхода к отцовству. Учет возрастных факторов и консультации с врачами помогут снизить риски и обеспечить здоровье как матери, так и будущего ребенка.

Интересные факты о зачатии и беременности:

  • Сперматозоиды могут жить в женском организме до 5 дней.
  • Оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться на клетки уже через несколько часов после оплодотворения.
  • Беременность длится в среднем 40 недель, или 280 дней.
  • У женщин старше 35 лет риск осложнений во время беременности увеличивается.

Исследование о влиянии отцовского возраста на исходы беременности предоставляет важную информацию для будущих родителей. Учитывая риски, связанные с возрастом отца, планирование семьи и своевременная консультация с врачом могут помочь снизить вероятность неблагоприятных последствий и обеспечить рождение здорового ребенка.

