Американские и британские ученые создали инновационный пластырь для ран и шрамов

Американские и британские ученые создали пластырь, который ускоряет заживление ран и предотвращает образование шрамов. В основе разработки лежит белок TGM, выделенный из червей-нематод Heligmosomoides polygyrus.

Исследования показали, что этот белок ускоряет заживление на 30-40%, способствуя нормальной регенерации кожи без образования фиброзной ткани. Эксперименты на мышах показали, что белок стимулирует рост коллагена и снижает активность клеток, связанных с формированием шрамов.

Новый пластырь постепенно насыщает кожу этим белком, подтверждая свою эффективность в ускоренном заживлении ран.

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