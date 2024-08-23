Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Разработан пластырь, предотвращающий появление шрамов на заживающей коже
  1. Главная
  2. Наука

Американские и британские ученые создали инновационный пластырь для ран и шрамов

Разработан пластырь, предотвращающий появление шрамов на заживающей коже

Американские и британские ученые создали пластырь, который ускоряет заживление ран и предотвращает образование шрамов. В основе разработки лежит белок TGM, выделенный из червей-нематод Heligmosomoides polygyrus.

Исследования показали, что этот белок ускоряет заживление на 30-40%, способствуя нормальной регенерации кожи без образования фиброзной ткани. Эксперименты на мышах показали, что белок стимулирует рост коллагена и снижает активность клеток, связанных с формированием шрамов.

Новый пластырь постепенно насыщает кожу этим белком, подтверждая свою эффективность в ускоренном заживлении ран.

Фото: commons.wikimedia.org/Ilkasan 02 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 9

Компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 9

Компания Chery представила тизер нового флагманского кроссовера Tiggo 9, который планируется к выходу на российский рынок. Автомобиль был анонсирован ранее, и его презентация в России ожидается в третьем квартале 2024 года. Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером бренда с длиной 4820 мм.

Читать полностью
Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину

Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину, установленный рядом с городской администрацией, сносить не будут, так как он представляет собой культурную ценность

Читать полностью

Общество

Юрист Остапенко: за неуплату кредитов может грозить до двух лет лишения свободы

Юрист Остапенко: за неуплату кредитов может грозить до двух лет лишения свободы

Юрист Ярослав Остапенко напомнил россиянам о необходимости своевременной выплаты кредитов, поскольку за злостное уклонение от погашения долга может грозить до двух лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено, если у должника есть возможность платить, но он этого не делает.

Читать полностью
Подписчики высмеяли Филиппа Киркорова за

Подписчики высмеяли Филиппа Киркорова за "руки-базуки": видно, что силикон

Певец Филипп Киркоров нарвался на хейт, показав свои татуированные "руки-базуки".

Читать полностью

Новости