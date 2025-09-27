Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бананы
© commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:45

Чем темнее банан, тем вкуснее пирог: парадокс выпечки

Шеф-кондитер Серафима Комочкова рассказала, как использовать бананы и специи для идеальной выпечки

Кулинарные эксперименты становятся проще и интереснее, если знать несколько приёмов, которыми пользуются профессионалы. Шеф-кондитер "Гранд Отеля Мойка 22" Серафима Комочкова поделилась лайфхаками, которые помогут оживить привычные рецепты и придать им новые акценты.

Как улучшить выпечку с яблоками

Яблочные пироги и шарлотки звучат как символ осени. Чтобы вкус был глубже и сложнее, стоит использовать сразу несколько сортов яблок: одни добавят кислоты и текстуры, другие — сладости и аромата.

Ещё один секрет — миндаль. Лепестки, цельные орехи или миндальная мука в тесте заметно усиливают яблочный вкус и делают его богаче.

Не стоит забывать и о специях. Корица и ваниль — классика, но кардамон придаёт яблокам тонкие восточные нотки, превращая простую выпечку в изысканный десерт.

Что делать с почерневшими бананами

Чем темнее кожура, тем вкуснее выпечка. Переспелые бананы становятся мягкими, сладкими, с карамельным ароматом, а в кексе они отвечают за влажность и насыщенность вкуса.

Чтобы кекс выглядел эффектнее, есть приём: перед выпечкой нанести тонкую линию размягчённого сливочного масла по центру теста. В духовке кекс красиво "раскроется" и будет выглядеть так, будто его испекли в кофейне.

Меренга с альбумином и соками

Классическая меренга многим кажется слишком сладкой и скучной. Исправить это помогает кондитерский альбумин — сухой белок, который можно развести любой жидкостью в пропорции 1:9.

"С кондитерским альбумином меренга становится совсем другой. Можно использовать соки, пюре или даже овощные экстракты, и она приобретает новые вкус и цвет", — объяснила Серафима Комочкова.

Апельсиновый сок, манговое пюре или свекольный сок превращают меренгу в яркий самостоятельный десерт, а не просто украшение.

Натуральные красители для десертов

Вместо химических добавок можно использовать продукты, которые придают кремам и тесту мягкие, но выразительные оттенки:
• порошок из сублимированных ягод (малина, клубника, черника) — даёт и цвет, и вкус;
• матча — зелёная или синяя;
• чернила каракатицы — для насыщенного чёрного;
• древесный уголь — для графитового оттенка.

Эти цвета не такие яркие, как синтетические, зато выглядят утончённо и абсолютно натуральны.

Главное — пробовать

Даже маленькая деталь может изменить привычный рецепт. Будь то сочетание сортов яблок, использование бананов с почерневшей кожурой или замена красителей на натуральные — каждый приём делает выпечку не только вкуснее, но и красивее.

