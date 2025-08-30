Новый способ подать пастилу: лёгкая закуска за 5 минут
Пастила традиционно ассоциируется с русским чаепитием. Но современные гастроблогеры нашли для неё новое применение — теперь этот десерт подают не к чаю, а к вину и шампанскому.
Вирусный рецепт из соцсетей
В сети популярность набрала простая закуска: пастила с хамоном и страчателлой.
Сладкая фруктовая основа (лучше всего — кисловатая белевская пастила) добавляет яркий вкус.
Солёный хамон создаёт контраст.
Нежная страчателла завершает сочетание, делая его гармоничным.
Как приготовить
Всего несколько шагов:
- Нарезать пастилу небольшими кусочками.
- Сверху положить тонкий ломтик хамона.
- Добавить немного страчателлы — по желанию.
Закуска готова и подходит как для лёгкой вечеринки, так и для изысканного аперитива.
