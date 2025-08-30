Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пастила из яблок и чёрной смородины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Новый способ подать пастилу: лёгкая закуска за 5 минут

В соцсетях набирает популярность рецепт закуски из пастилы

Пастила традиционно ассоциируется с русским чаепитием. Но современные гастроблогеры нашли для неё новое применение — теперь этот десерт подают не к чаю, а к вину и шампанскому.

Вирусный рецепт из соцсетей
В сети популярность набрала простая закуска: пастила с хамоном и страчателлой.

Сладкая фруктовая основа (лучше всего — кисловатая белевская пастила) добавляет яркий вкус.
Солёный хамон создаёт контраст.
Нежная страчателла завершает сочетание, делая его гармоничным.

Как приготовить
Всего несколько шагов:

  • Нарезать пастилу небольшими кусочками.
  • Сверху положить тонкий ломтик хамона.
  • Добавить немного страчателлы — по желанию.

Закуска готова и подходит как для лёгкой вечеринки, так и для изысканного аперитива.

