Новый способ подать пастилу: лёгкая закуска за 5 минут

Пастила традиционно ассоциируется с русским чаепитием. Но современные гастроблогеры нашли для неё новое применение — теперь этот десерт подают не к чаю, а к вину и шампанскому.

Вирусный рецепт из соцсетей

В сети популярность набрала простая закуска: пастила с хамоном и страчателлой.

Сладкая фруктовая основа (лучше всего — кисловатая белевская пастила) добавляет яркий вкус.

Солёный хамон создаёт контраст.

Нежная страчателла завершает сочетание, делая его гармоничным.



Как приготовить

Всего несколько шагов:

Нарезать пастилу небольшими кусочками.

Сверху положить тонкий ломтик хамона.

Добавить немного страчателлы — по желанию.

Закуска готова и подходит как для лёгкой вечеринки, так и для изысканного аперитива.