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Нутрициолог рассказала, как приготовить вкусную и полезную пасту с лисичками
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  • Опубликована сегодня в 3:07

Нежная паста с лисичками: "правильный" рецепт от нутрициолога

Нутрициолог рассказала, как приготовить вкусную и полезную пасту с лисичками

Эксперт в области интегративного питания Ульяна Беликова поделилась с изданием "Спорт-Экспресс" рецептом изысканного блюда — нежной пасты с лисичками.

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 250 граммов спагетти или феттучини,
  • 300 граммов лисичек,
  • два зубчика чеснока,
  • две столовые ложки оливкового масла,
  • пармезан для подачи,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Чтобы начать приготовление, отварите пасту согласно инструкции на упаковке.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте измельчённый чеснок и обжарьте его до золотистого цвета.
  3. Затем добавьте лисички и жарьте их в течение 10 минут, посолите и поперчите.
  4. Теперь соедините пасту с грибами и аккуратно перемешайте все ингредиенты.
  5. Подавайте блюдо горячим, посыпав тёртым пармезаном.

Фото: www.flickr.com/ Alpha (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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