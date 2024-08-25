Нежная паста с лисичками: "правильный" рецепт от нутрициолога

Нутрициолог рассказала, как приготовить вкусную и полезную пасту с лисичками

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты :

Эксперт в области интегративного питания Ульяна Беликова поделилась с изданием "Спорт-Экспресс" рецептом изысканного блюда — нежной пасты с лисичками.

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