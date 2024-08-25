Нежная паста с лисичками: "правильный" рецепт от нутрициолога

Эксперт в области интегративного питания Ульяна Беликова поделилась с изданием "Спорт-Экспресс" рецептом изысканного блюда — нежной пасты с лисичками.
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
- 250 граммов спагетти или феттучини,
- 300 граммов лисичек,
- два зубчика чеснока,
- две столовые ложки оливкового масла,
- пармезан для подачи,
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Чтобы начать приготовление, отварите пасту согласно инструкции на упаковке.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте измельчённый чеснок и обжарьте его до золотистого цвета.
- Затем добавьте лисички и жарьте их в течение 10 минут, посолите и поперчите.
- Теперь соедините пасту с грибами и аккуратно перемешайте все ингредиенты.
- Подавайте блюдо горячим, посыпав тёртым пармезаном.
Фото: www.flickr.com/ Alpha (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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