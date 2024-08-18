Макароны на ужин: пять аппетитных идей для быстрого приготовления

Вкусные блюда из макарон - идеальный выбор для быстрого и сытного ужина! Макароны - это универсальный и очень распространённый продукт, который можно приготовить множеством разных способов. Сегодня мы поделимся несколькими аппетитными рецептами, чтобы вдохновить вас на создание вкусных блюд из макарон.
Классическая паста с томатным соусом
Один из самых простых, но любимых всеми рецептов - паста с томатным соусом. Отварите макароны альденте, обжарьте на оливковом масле чеснок и лук, затем добавьте консервированные томаты или томатное пюре, базилик, соль и перец. Тушите 10-15 минут до загустения. Подавайте макароны, политые соусом, с тертым сыром пармезан.
Макароны с куриным соусом "Бешамель"
Сварите макароны и приготовьте соус бешамель: растопите сливочное масло, всыпьте муку, влейте молоко и варите, пока соус не загустеет. Добавьте в соус отварное куриное мясо, нарезанное кубиками. Выложите макароны в форму, залейте соусом и посыпьте тертым сыром. Запекайте в духовке до золотистой корочки.
Макароны с колбасками и овощами
Обжарьте нарезанные колбаски с луком и чесноком, затем добавьте нарезанные помидоры, кабачки, перец. Отварите макароны и соедините их с овощно-колбасной смесью. Приправьте итальянскими травами, солью и перцем.
Лазанья
Это блюдо из листов лазаньи, прослоенных начинкой из фарша, томатного соуса, сыра и белого соуса. Очень сытное и питательное. Приготовьте все ингредиенты и собирайте лазанью слой за слоем. Запекайте в духовке до золотистой корочки.
Макароны "Карбонара"
Обжарьте на оливковом масле бекон или панчетту, добавьте нарезанный лук и чеснок. Отварите макароны, смешайте их с взбитыми яйцами и тертым сыром пармезан. Добавьте обжаренный бекон и соус, перемешайте. Подавайте сразу же, пока яйца не свернулись.
Как видите, возможностей приготовления вкусных блюд из макарон огромное множество. Выбирайте любые понравившиеся рецепты и балуйте своих близких аппетитными макаронными шедеврами!
Фото: flickr.com by Alpha.
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