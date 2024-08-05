Паста карбонара: в её составе - обязательный пармезан, и никаких сливок в оригинальном рецепте

Паста карбонара: прекрасная итальянская классика, которая просто не может надоесть

Традиционный соус карбонара готовится из панчетты или гуанчиале и ароматного сыра пекорино романо из овечьего молока. В российских реалиях эти продукты можно заменить на бекон и пармезан соответственно. Важно помнить, что в карбонаре не используются сливки.

Ингредиенты:

450 г спагетти;

соль — по вкусу;

200 г бекона;

2 ст. л. оливкового масла;

3 яичных желтка;

100 г мелко натёртого пармезана;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте. Нарежьте бекон полосками и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета. Взбейте желтки, смешайте их с половиной тёртого сыра и щепоткой перца. Откиньте спагетти на дуршлаг, оставив немного воды, и выложите их в сковороду с беконом. Снимите с огня и добавьте немного воды из-под спагетти. Влейте яичный соус и хорошо перемешайте. При необходимости добавьте ещё немного воды для достижения кремовой консистенции. Выложите пасту на сервировочное блюдо и посыпьте оставшимся тёртым сыром.

Фото: commons.wikimedia.org/Javier Somoza (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )