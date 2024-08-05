Паста карбонара: в её составе - обязательный пармезан, и никаких сливок в оригинальном рецепте

Традиционный соус карбонара готовится из панчетты или гуанчиале и ароматного сыра пекорино романо из овечьего молока. В российских реалиях эти продукты можно заменить на бекон и пармезан соответственно. Важно помнить, что в карбонаре не используются сливки.
Ингредиенты:
- 450 г спагетти;
- соль — по вкусу;
- 200 г бекона;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 3 яичных желтка;
- 100 г мелко натёртого пармезана;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте.
- Нарежьте бекон полосками и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета.
- Взбейте желтки, смешайте их с половиной тёртого сыра и щепоткой перца.
- Откиньте спагетти на дуршлаг, оставив немного воды, и выложите их в сковороду с беконом. Снимите с огня и добавьте немного воды из-под спагетти.
- Влейте яичный соус и хорошо перемешайте. При необходимости добавьте ещё немного воды для достижения кремовой консистенции.
- Выложите пасту на сервировочное блюдо и посыпьте оставшимся тёртым сыром.
Фото: commons.wikimedia.org/Javier Somoza (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )
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