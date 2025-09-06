Этот салат с орзо и тунцом готовится быстрее, чем вы накроете на стол

Яркая палитра брокколи, нежная текстура пасты и насыщенный вкус тунца — всё это соединяется в одном салате. Добавьте сюда щедрую порцию оливок каламата и свежую лимонную заправку — и получится блюдо, которое выглядит празднично, а готовится быстрее, чем вы успеете накрыть на стол.

Секрет идеальной пасты

Главное — не переварить орзо. Эта мелкая паста меняет состояние за считанные секунды. Если есть сомнения, лучше снять её с огня чуть раньше: в лимонном соусе она дойдёт до нужной мягкости сама.

Что понадобится

2 стакана цельнозерновой орзо (примерно 370 г)

сок и цедра 1 большого лимона

1/4 стакана оливкового масла extra virgin

1/2 ч. л. молотого чёрного перца

1/4 ч. л. кошерной соли

4 стакана мелко нарезанной брокколи (около 400 г)

2 банки тунца в оливковом масле (по 140 г каждая), слить жидкость и разделить на

хлопья

1 стакан нарезанных оливок каламата без косточек

1 ст. л. свежего орегано

Как готовить

Вскипятите большую кастрюлю воды. Отварите орзо 5-7 минут до состояния "аль денте". Слейте и быстро промойте под холодной водой. В глубокой миске взбейте лимонный сок с цедрой, оливковое масло, соль и перец. В заправку добавьте пасту, брокколи, тунца, оливки и орегано. Тщательно перемешайте.

Пищевая ценность (на порцию)

345 калорий

14 г жиров

38 г углеводов

19 г белка

Этот салат можно подать и как гарнир, и как полноценное блюдо — он лёгкий, но сытный. Яркие вкусы лимона, брокколи и оливок отлично сочетаются с деликатной текстурой тунца и орзо, создавая баланс свежести и насыщенности.