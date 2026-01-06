Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:22

Италия отбила атаку на пасту: США снизили пошлины, которые могли разорить экспортёров

США снизили импортные пошлины на итальянские макароны до 2-14% — Минторг США

Американские власти пересмотрели планы по введению высоких импортных пошлин на итальянские макаронные изделия, заметно смягчив ставки после консультаций с производителями и двусторонних переговоров. Об этом говорится в официальных материалах, касающихся корректировки тарифов на импорт продукции из Италии. Изначально рассматривался вариант введения ставок вплоть до 92%, что могло привести к резкому удорожанию итальянских макарон в США и серьёзным финансовым потерям для экспортёров. Однако после пересмотра тарифная нагрузка была существенно снижена, и для ключевых компаний ставка теперь будет находиться в диапазоне от 2% до 14%.

Корректировка стала важным сигналом для отрасли, поскольку США остаются одним из крупнейших рынков сбыта итальянских макаронных изделий. Как отмечается, ежегодный объём экспорта в Соединённые Штаты составляет около 800 млн евро. Поэтому решение о смягчении пошлин воспринимается как фактор, влияющий не только на стоимость продукции на полках, но и на устойчивость поставок, занятость в отрасли и конкурентоспособность итальянских производителей на американском рынке.

Почему тарифы пересмотрели и как менялся их уровень

В официальных документах подчёркивается, что корректировка стала результатом консультаций с итальянскими производителями и двусторонних переговоров. Первоначально обсуждавшийся сценарий предполагал введение пошлин на уровне до 92%. В отрасли опасались, что такие ставки приведут к резкому росту цен и сократят спрос на продукцию в США, что ударит по экспортёрам и цепочкам поставок.

После обсуждений подход был изменён. Пересмотренные тарифы стали значительно ниже: для ведущих производителей они будут варьироваться от 2% до 14%. Для остальных компаний предусмотрен уровень приблизительно 9%. Таким образом, общий тарифный прессинг на рынок сохранится, но будет несопоставим с изначально рассматривавшимся вариантом, который фактически мог закрыть итальянским макаронам доступ к части сегментов американского потребительского рынка.

Реакция отрасли и значение американского рынка для Италии

Решение благоприятно восприняли отраслевые объединения и компании. В официальных материалах подчёркивается, что США относятся к числу ключевых рынков сбыта итальянских макарон, а объём экспорта в страну достигает около 800 млн евро в год. Это делает изменения тарифов чувствительными для всей отрасли: даже небольшое колебание ставок способно отражаться на ценах, доле рынка и устойчивости контрактов.

Снижение пошлин означает сохранение конкурентоспособности итальянского товара на фоне альтернативных поставщиков и локального производства. Для производителей это важно не только в смысле выручки, но и в контексте цепочки занятости — от предприятий переработки и упаковки до логистических компаний. Именно поэтому в комментариях аналитиков решение рассматривается как элемент защиты отраслевой стабильности и предсказуемости экспорта.

Как смягчение пошлин влияет на поставки и цены

Сильное повышение тарифов обычно закладывается в конечную стоимость, и изначальная планка в 92% означала бы практически неизбежное подорожание итальянской продукции на рынке США. Пересмотр ставок в сторону 2-14% для крупнейших производителей и около 9% для остальных компаний снижает вероятность шокового роста цен и позволяет сохранить устойчивые объёмы поставок.

Аналитики отмечают, что смягчение пошлин поддерживает стабильность импорта и защищает итальянских экспортёров от резкого падения спроса. При этом тарифы остаются фактором, который влияет на структуру рынка: компании с более низкими ставками получают преимущество в конкуренции, а общий объём затрат на импорт всё равно будет выше, чем при отсутствии пошлин. Тем не менее пересмотр делает ситуацию управляемой и менее рискованной для производителей и покупателей.

