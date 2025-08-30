Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паста с лососем
Паста с лососем
© freepik.com by lifeforstock is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:46

Горьковатый привкус здоровья: чем полезны макароны из полбы и как их правильно готовить

Эксперт раскрыла секрет полезных макарон: ищите 12% на упаковке

Макароны давно стали привычным продуктом на нашем столе: они одинаково хорошо сочетаются с мясом, рыбой, овощами и соусами. Но, несмотря на популярность, не все изделия одинаково полезны. Чтобы блюдо радовало не только вкусом, но и не превращалось в источник лишних калорий, при выборе макарон стоит учитывать несколько ключевых моментов.

На что обращать внимание при покупке

Заведующая лабораторией ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория" Виктория Грудина подчеркнула, что главный показатель качества макарон — их состав.

"Чем выше содержание белка, тем полезнее макароны. Чем ниже содержание белка, тем ниже калорийность и тем ниже их польза. Поэтому критерий — это 12% белка на 100 граммов", — пояснила Виктория Грудина.

По её словам, выбирать нужно изделия из муки твёрдых сортов пшеницы или муки класса А. Именно они дольше сохраняют форму при варке, обладают приятным вкусом и дают больше энергии организму.

Разнообразие видов макарон

Современные производители предлагают широкий выбор:

• Макароны из полбы — отличаются ореховым привкусом и повышенным содержанием белка. Для некоторых гурманов они могут казаться слегка горьковатыми.
• Кукурузные макароны — содержат витамины группы B, РР, а также минеральные соли, поддерживающие обмен веществ.
• Соба — лапша из гречневой муки. Она низкокалорийна, богата клетчаткой и помогает дольше сохранять чувство сытости.
• Фунчоза — так называемая стеклянная лапша, которая внешне похожа на макароны, но по сути ими не является, ведь состоит лишь из крахмала и воды.

Как есть макароны с пользой

Диетологи рекомендуют не злоупотреблять этим продуктом и употреблять макароны вместе с овощами или белковыми продуктами. В таком сочетании они не только лучше усваиваются, но и обеспечивают организм витаминами, клетчаткой и энергией без лишней нагрузки на фигуру.

Макароны из качественной муки твёрдых сортов и с достаточным содержанием белка могут стать полноценной частью здорового рациона, если соблюдать меру и сочетать их с полезными продуктами.

