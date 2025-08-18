Лапша из 90-х оказалась не такой уж и плохой — но есть нюанс
Быстро, сытно, удобно — макароны стали верными спутниками в поездках, на обеде и дома. Но всегда ли это безопасно? И действительно ли макароны из твёрдых сортов пшеницы стоят своих денег?
Старший инспектор Россельхознадзора Андрей Плигузов рассказал АиФ, как не проглотить проблемы вместе с рожками, и почему упаковка — ваш главный ориентир при выборе.
Лапша быстрого приготовления: вред или миф?
На первый взгляд — удобство, к которому все привыкли с 90-х: залил кипятком — и готово. По словам Плигузова:
- Претензий к качеству самой лапши нет — обычно она сделана из муки высшего сорта и проходит проверку.
- А вот упаковка и добавки могут быть проблемой.
Никогда не ешьте лапшу прямо из пластиковой упаковки — при нагревании пластик может выделять канцерогены.
Что касается приправ и масла:
- Специи в пакетиках — в основном соль, сушёные овощи и пряности.
- Консерванты вроде Е202 и Е211 допустимы и часто встречаются.
- Масло (чаще всего соевое или пальмовое) — проверяется на безопасность, но необязательно к использованию.
Вывод: есть можно, но в меру и не из упаковки.
Какие макароны лучше не есть вовсе?
Всё, что не прошло проверку в системе "Меркурий" — потенциально опасно.
Например, домашняя лапша в общепите без ветеринарных документов — подозрительный продукт.
"Есть можно всё, но не всё - безопасно", — подчёркивает эксперт.
Почему твёрдые сорта пшеницы — дороже?
Такие макароны:
- упругие и не развариваются;
- лучше впитывают соусы;
- обогащены белком и глютеном.
Именно из-за их устойчивости в варке и рекомендаций диетологов они стоят дороже.
По ГОСТу допускается до 15% мягкой пшеницы, но не больше.
Как распознать качественные макароны?
По маркировке на упаковке:
- Марка А — изделия из твёрдых сортов (лучшие).
- Марка Б — из мягкой стекловидной муки (средний сегмент).
- Марка В — из хлебопекарной муки (самые дешёвые и простые).
Больше без вскрытия упаковки вы не узнаете — ориентируйтесь на маркировку и бренд.
Как хранить макароны?
- Обычные изделия — до 12 месяцев.
- Яичная лапша — максимум полгода.
- Идеально хранить в сухом, проветриваемом месте с влажностью до 70%.
Итог
Макароны — это не просто гарнир. Это целая наука, если вы хотите и вкусно поесть, и не навредить организму. Не ведитесь на яркую упаковку — читайте состав, изучайте маркировку и никогда не заливайте лапшу кипятком в пластике.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru