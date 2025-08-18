Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 20:25

Лапша из 90-х оказалась не такой уж и плохой — но есть нюанс

Эксперт Россельхознадзора объяснил, как выбрать безопасные макароны по маркировке

Быстро, сытно, удобно — макароны стали верными спутниками в поездках, на обеде и дома. Но всегда ли это безопасно? И действительно ли макароны из твёрдых сортов пшеницы стоят своих денег?

Старший инспектор Россельхознадзора Андрей Плигузов рассказал АиФ, как не проглотить проблемы вместе с рожками, и почему упаковка — ваш главный ориентир при выборе.

Лапша быстрого приготовления: вред или миф?

На первый взгляд — удобство, к которому все привыкли с 90-х: залил кипятком — и готово. По словам Плигузова:

  • Претензий к качеству самой лапши нет — обычно она сделана из муки высшего сорта и проходит проверку.
  • А вот упаковка и добавки могут быть проблемой.

Никогда не ешьте лапшу прямо из пластиковой упаковки — при нагревании пластик может выделять канцерогены.

Что касается приправ и масла:

  • Специи в пакетиках — в основном соль, сушёные овощи и пряности.
  • Консерванты вроде Е202 и Е211 допустимы и часто встречаются.
  • Масло (чаще всего соевое или пальмовое) — проверяется на безопасность, но необязательно к использованию.

Вывод: есть можно, но в меру и не из упаковки.

Какие макароны лучше не есть вовсе?

Всё, что не прошло проверку в системе "Меркурий" — потенциально опасно.
Например, домашняя лапша в общепите без ветеринарных документов — подозрительный продукт.

"Есть можно всё, но не всё - безопасно", — подчёркивает эксперт.

Почему твёрдые сорта пшеницы — дороже?

Такие макароны:

  • упругие и не развариваются;
  • лучше впитывают соусы;
  • обогащены белком и глютеном.

Именно из-за их устойчивости в варке и рекомендаций диетологов они стоят дороже.
По ГОСТу допускается до 15% мягкой пшеницы, но не больше.

Как распознать качественные макароны?

По маркировке на упаковке:

  • Марка А — изделия из твёрдых сортов (лучшие).
  • Марка Б — из мягкой стекловидной муки (средний сегмент).
  • Марка В — из хлебопекарной муки (самые дешёвые и простые).

Больше без вскрытия упаковки вы не узнаете — ориентируйтесь на маркировку и бренд.

Как хранить макароны?

  • Обычные изделия — до 12 месяцев.
  • Яичная лапша — максимум полгода.
  • Идеально хранить в сухом, проветриваемом месте с влажностью до 70%.

Итог

Макароны — это не просто гарнир. Это целая наука, если вы хотите и вкусно поесть, и не навредить организму. Не ведитесь на яркую упаковку — читайте состав, изучайте маркировку и никогда не заливайте лапшу кипятком в пластике.

