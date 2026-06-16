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Паста с грибами и колбасками
Паста с грибами и колбасками
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:30

Макароны могут быть полезнее, чем кажется: все решает одна буква на пачке

Выбор макаронных изделий в магазинах впечатляет разнообразием форм и брендов, однако даже наличие на упаковке маркировки "группа А" не гарантирует высокого качества. Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с NewsInfo объяснила, почему использование твердых сортов пшеницы принципиально важно для здоровья и как отличить качественный продукт от подделки.

Ранее сообщалось о проблемах на рынке макаронных изделий, где недобросовестные производители могут намеренно занижать долю муки из твердой пшеницы, добавляя в состав более дешевые мягкие сорта. Подобные действия искажают технологию производства и снижают питательную ценность продукта, что часто скрыто от рядового потребителя.

Разница между макаронами из разных сортов пшеницы заключается в биохимических показателях и влиянии на организм, говорит эксперт. Ключевым фактором является гликемический индекс.

"У твердых сортов пшеницы ликемический индекс более низкий, 40-50. Крахмал в них — это амилоза, которая медленно расщепляется и плавно поступает глюкоза, идет долгое насыщение. В мягких сортах гликемический индекс выше, 60-70. Это вызывает резкий скачок инсулина и скорый голод", — отметила диетолог.

Помимо уровня глюкозы в крови, важную роль играют нутриенты, продолжила специалист. В твердых сортах пшеницы содержится значительно больше магния, фосфора, витаминов группы B и пищевых волокон. Понимание того, как цельнозерновая паста регулирует уровень сахара, помогает осознанно подходить к составлению дневного рациона.

"При варке твердых сортов пшеницы пищевые волокна сохраняются лучше из-за плотной клейковины. При влиянии на микробиоту резистентный крахмал, который образуется при охлаждении, служит пребиотиком для полезных бактерий", — пояснила эксперт.

Определить фальсификат макаронных изделий можно при покупке и в процессе приготовления. Стоит внимательно изучать этикетку: маркировка "группа А" является обязательным требованием. Кроме того, качественная паста при термической обработке ведет себя предсказуемо — соблюдение базовых технологий приготовления, например, отказ от распространенных кулинарных ошибок, таких как промывание макарон после варки, позволяет сохранить естественную текстуру продукта.

Важно понимать, что многие советы по доработке блюд, например история о том, что охлаждение ужина ради пользы бесполезно, часто не имеют под собой научной базы.

Специалист рекомендует оценивать качество по чистоте воды после варки — у качественных изделий она не должна менять цвет и становиться мутной. Сами изделия должны оставаться эластичными и не терять целостность. Соблюдение правил приготовления, в том числе и тех, которые помогают избежать пресного вкуса готового блюда, значительно улучшает качество повседневного питания. В конечном счете, выбор правильного продукта — это один из способов укрепить иммунитет и улучшить пищеварение без использования дорогостоящих добавок.

Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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