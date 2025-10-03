Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:47

Паста лечит — паста калечит: как привычка чистить зубы «с лекарством» оборачивается болезнью

Постоянное применение лечебных зубных паст нарушает микрофлору полости рта — стоматолог Тумашевич

Постоянное использование лечебно-профилактических зубных паст, по словам стоматолога Артура Тумашевича, может быть опасно для здоровья. Активные компоненты — лаурилсульфат, триклозан и хлоргексидин — при длительном применении нарушают баланс микрофлоры и вызывают сухость слизистой, что увеличивает риск предраковых изменений в полости рта.

"Лечебными пастами нужно пользоваться только по рекомендации врача и в очень ограниченный период, в то время как некоторые люди пользуются ими годами, поэтому и получают выраженные осложнения", — подчеркнул специалист.

Сравнение: лечебные и гигиенические пасты

Характеристика Лечебно-профилактические пасты Гигиенические пасты
Состав активные вещества (антисептики, фтор, хлоргексидин) мягкие абразивы, ароматизаторы, минимальное количество активных добавок
Назначение борьба с воспалениями, кариесом, налётом, чувствительностью ежедневная чистка и свежесть дыхания
Риск при долгом использовании дисбактериоз полости рта, сухость слизистой, осложнения минимальный
Режим применения только курсами по назначению врача на постоянной основе

Советы шаг за шагом

  1. Используйте лечебные пасты только по назначению стоматолога.

  2. Применяйте их курсами (2-4 недели), а затем возвращайтесь к гигиеническим.

  3. Меняйте бренды и составы паст каждые несколько месяцев.

  4. При сухости во рту или дискомфорте прекращайте использование и обращайтесь к врачу.

  5. Раз в полгода проходите профилактический осмотр у стоматолога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чистить зубы лечебной пастой ежедневно в течение года.
    Последствие: сухость слизистой, нарушение микрофлоры, предраковые изменения.
    Альтернатива: использовать такие пасты короткими курсами.

  • Ошибка: выбирать пасту только по рекламе.
    Последствие: неподходящий состав, повышенная чувствительность.
    Альтернатива: консультироваться с врачом перед выбором.

  • Ошибка: пользоваться одной и той же пастой годами.
    Последствие: микроорганизмы адаптируются, эффективность снижается.
    Альтернатива: менять виды паст регулярно.

А что если…

А что если объединить лечебные пасты с другими средствами ухода? Например, использовать ополаскиватели без спирта или флосс, а пасту — только для курса терапии. Такой подход даст защиту без перегрузки слизистой.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Постоянное использование лечебной пасты ощущение защиты от бактерий риск осложнений, сухость слизистой
Курсами по назначению врача эффективность, безопасность нужно соблюдать схему
Использование гигиенической пасты подходит для ежедневного ухода не лечит заболевания
Чередование паст разных брендов снижает привыкание, сохраняет баланс требует внимательности

FAQ

Можно ли детям использовать лечебные пасты?
Только по назначению стоматолога, чаще всего — в подростковом возрасте.

Как часто менять пасту?
Рекомендуется менять вид или бренд каждые 2-3 месяца.

Что выбрать для ежедневного ухода?
Гигиенические пасты без сильнодействующих компонентов.

Мифы и правда

  • Миф: лечебные пасты полезнее обычных.
    Правда: они нужны только при конкретных проблемах и курсами.

  • Миф: чем дольше используешь лечебную пасту, тем лучше результат.
    Правда: длительное применение вредит слизистой и микрофлоре.

  • Миф: можно найти универсальную пасту "от всего".
    Правда: идеальной универсальной пасты не существует, нужен индивидуальный подбор.

Исторический контекст

  1. Первые лечебные пасты появились в XIX веке и содержали травяные экстракты.

  2. В XX веке стали использовать фтор и антисептики, что снизило распространённость кариеса.

  3. Сегодня стоматологи всё чаще предупреждают о рисках чрезмерного применения паст с агрессивными компонентами.

Три интересных факта

  1. Лаурилсульфат — основной компонент, отвечающий за пену в пасте, но он же сушит слизистую.

  2. Хлоргексидин в пастах работает как антисептик, но при длительном использовании окрашивает зубы.

  3. В мире выпускают более 7000 видов зубных паст, но лишь малая часть подходит для постоянного применения.

