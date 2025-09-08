Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:24

Итальянцы смеются над нашими привычками: когда солить воду для пасты

Итальянские шеф-повара считают соль ключевым элементом вкуса пасты

Каждый раз, когда разговор заходит о макаронах, мнения расходятся. Одни уверены, что солить воду нужно сразу, другие — что только после закипания. Споры на эту тему не утихают годами, хотя, казалось бы, всё должно быть элементарно: кастрюля, вода, щепотка соли и пачка пасты. Но даже профессиональные повара продолжают отстаивать противоположные позиции, ссылаясь на вкус, текстуру и время приготовления.

Соль и температура кипения

Часто можно услышать утверждение, что добавление соли на старте делает процесс нагрева медленнее. Логика проста: раз вода с солью закипает дольше, значит, и готовка затягивается. Те же, кто кидает соль после закипания, объясняют свой выбор именно этим. Но здесь в дело вмешивается физика.

"Соль действительно повышает температуру кипения воды, но незначительно", — заявил профессор физики Винченцо Скеттини.

Чтобы поднять температуру хотя бы на один градус, потребуется огромное количество соли — порядка четверти килограмма на четыре литра. В реальности хозяйки и кулинары кладут примерно по 10 граммов на литр, и этого в шесть раз меньше минимальной дозы, способной изменить процесс. Получается, спор о "замедлении" просто не имеет смысла.

Когда лучше солить воду?

С точки зрения науки, особой разницы нет. Вкус и структура пасты не зависят от того, в какой момент добавить соль — до или после закипания. Скеттини уточнил, что это вопрос исключительно привычки и удобства. Если вам проще бросить соль сразу — делайте так. Предпочитаете после закипания — результат будет тем же самым.

Тем не менее, есть нюанс, о котором стоит помнить. Когда соль попадает в уже кипящую воду, каждая крупинка становится центром для образования пузырьков. Если засыпать сразу большую порцию, вода может резко вспениться и выйти за край. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, соль лучше добавлять постепенно.

Почему соль важна для пасты?

Хотя с точки зрения температуры процесс не меняется, соль играет ключевую роль во вкусе готового блюда. Без неё макароны получаются пресными, и никакой соус потом не способен полностью компенсировать этот недостаток. Итальянские шеф-повара нередко подчеркивают, что именно солёная вода "раскрывает" вкус пасты, делая её гармоничной.

Существует даже правило: вода для макарон должна быть "на вкус как море". Конечно, это образное выражение, но оно отражает суть — соль необходима не ради физики, а ради баланса вкуса.

Итальянская традиция и мифы

В Италии к макаронам относятся с особым трепетом, и вопрос соли там — часть гастрономической культуры. У разных регионов свои привычки: где-то добавляют соль сразу, где-то ждут бурного кипения. Но в любом случае никто не кладёт по 250 граммов соли на кастрюлю, как требует сухая теория. Это скорее иллюстрация того, насколько мал эффект соли на физику кипения в быту.

Миф о том, что соль "ускоряет" или "замедляет" готовку, можно смело оставить в прошлом. Куда важнее помнить о пропорциях. На один литр воды рекомендуется примерно 10 граммов соли — это золотая середина, которая позволяет макаронам оставаться вкусными и не превращать бульон в соляной раствор.

