Хотите макароны без убегающей воды? Достаточно изменить всего одну привычку
Когда мы отвлекаемся на пару минут, кастрюля с макаронами часто превращает кухню в маленький "потоп" — вода с пеной бурлит и стремительно убегает. Но опытные кулинары уверяют: есть простые способы этого избежать, и для них не нужно часами караулить плиту.
Неожиданные решения
В кулинарных блогах давно обсуждают несколько простых приёмов. Один из них предложили авторы канала Ina Paarman: в кипящую кастрюлю кладут винную пробку из дерева. Материал не нагревается так сильно, как металл, и частично "гасит" пену. Другой вариант подсказал блогер ForkingTasty — достаточно положить деревянную ложку поперёк кастрюли, и пена не будет переливаться. А если момент упущен и вода уже готова "сбежать", автор канала Alyssa Miller рекомендует бросить в кипяток кубик льда: резкое охлаждение сразу снижает интенсивность кипения.
Сравнение способов
|Способ
|Как работает
|Когда использовать
|Винная пробка
|Амортизирует пену
|С самого начала варки
|Деревянная ложка
|Преграждает путь пене
|После засыпания макарон
|Кубики льда
|Снижают температуру
|Когда вода уже "убегает"
Советы шаг за шагом
-
Всегда используйте достаточно большую кастрюлю — это первое правило, которое уменьшает риск перелива.
-
После закипания не накрывайте крышкой плотно — оставьте щель для выхода пара.
-
При желании добавьте в воду немного оливкового масла: оно тоже помогает разрушать пену.
-
Пользуйтесь деревянными предметами — ложкой, лопаткой или пробкой.
-
Держите в морозильнике форму с кубиками льда — это "экстренная помощь" при убегающей воде.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: налить слишком много воды.
Последствие: вода быстро закипит и пена поднимется.
Альтернатива: использовать кастрюлю большего объёма или меньше воды.
-
Ошибка: закрыть крышку плотно.
Последствие: пар скапливается и вода "убегает".
Альтернатива: оставлять зазор или вовсе снимать крышку.
-
Ошибка: мешать только в начале.
Последствие: пена скапливается на поверхности.
Альтернатива: время от времени помешивать деревянной ложкой.
А что если…
А что если заменить обычную кастрюлю на мультиварку? Многие модели имеют режим "паста" или "макароны", где интенсивность кипения ниже, а перелив практически исключён. Кроме того, можно попробовать варить макароны в сковороде с высоким бортом: площадь испарения больше, вода не так активно пенится.
Плюсы и минусы способов
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Винная пробка
|Просто, необычно
|Не всегда есть под рукой
|Деревянная ложка
|Доступно каждому
|Неудобно мешать в процессе
|Кубики льда
|Спасает в критический момент
|Резкое охлаждение может изменить текстуру макарон
FAQ
Как выбрать подходящую кастрюлю для макарон?
Берите ёмкость минимум в 3 раза больше объёма макарон. Это даст достаточно места для воды и пены.
Сколько стоит паста, которая меньше пенится?
Есть макароны из твёрдых сортов пшеницы (от 100 рублей за пачку), они выделяют меньше крахмала и практически не пенятся.
Что лучше: масло или деревянная ложка?
Масло работает частично и меняет вкус, а ложка универсальна и не влияет на блюдо.
Мифы и правда
-
Миф: если добавить много соли, вода не убежит.
Правда: соль влияет на вкус, но не на пену.
-
Миф: только крышка виновата в переливе.
Правда: основная причина — крахмал, выделяемый макаронами.
-
Миф: пену можно полностью убрать.
Правда: уменьшить — да, но полностью избавиться невозможно.
3 интересных факта
-
В Италии многие хозяйки варят пасту в меньшем количестве воды, чтобы соус лучше впитывался.
-
В азиатской кухне лапшу нередко отваривают в нескольких "подходах", сливая воду, чтобы убрать лишний крахмал.
-
Пена при варке макарон абсолютно безвредна — это всего лишь крахмал и воздух.
Исторический контекст
-
В Древнем Риме лапшу варили в открытых котлах на углях, и проблема "убегающей" воды тогда тоже существовала.
-
В XIX веке хозяйки часто подвешивали деревянные палки над кастрюлями — по сути, прообраз современной "ложки на кастрюле".
-
В XX веке с появлением алюминиевых и эмалированных кастрюль процесс варки стал безопаснее, но пена осталась вечной проблемой.
