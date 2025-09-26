Хотите макароны без убегающей воды? Достаточно изменить всего одну привычку

Когда мы отвлекаемся на пару минут, кастрюля с макаронами часто превращает кухню в маленький "потоп" — вода с пеной бурлит и стремительно убегает. Но опытные кулинары уверяют: есть простые способы этого избежать, и для них не нужно часами караулить плиту.

Неожиданные решения

В кулинарных блогах давно обсуждают несколько простых приёмов. Один из них предложили авторы канала Ina Paarman: в кипящую кастрюлю кладут винную пробку из дерева. Материал не нагревается так сильно, как металл, и частично "гасит" пену. Другой вариант подсказал блогер ForkingTasty — достаточно положить деревянную ложку поперёк кастрюли, и пена не будет переливаться. А если момент упущен и вода уже готова "сбежать", автор канала Alyssa Miller рекомендует бросить в кипяток кубик льда: резкое охлаждение сразу снижает интенсивность кипения.

Сравнение способов