Пароли устарели, но мы продолжаем их менять: новая реальность цифровых ловушек

Пароли сегодня становятся не просто комбинацией символов, а элементом сложной системы защиты цифровой личности. При этом даже самые запутанные сочетания не спасают от взлома, если пренебречь дополнительными мерами безопасности. Об этом рассказал директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин в беседе с изданием "MosTimes".

Новые правила цифровой защиты

По словам эксперта, требования к паролям заметно изменились за последние годы. Ранее пользователю было достаточно добавить к слову несколько цифр, но сегодня такие решения больше не считаются надёжными. Сочетание букв, чисел и специальных знаков лишь повышает устойчивость, но не гарантирует полной безопасности.

"Очень тяжёлая проблема, потому что до некоторого времени считалось, что требуется пароль, в котором есть буквы и цифры. Сейчас уже требуют буквы, цифры и специальные знаки. Очень трудно получить реально устойчивый пароль", — отметил специалист.

Современные алгоритмы подбора паролей используют машинное обучение и словарные базы, способные распознать даже нестандартные комбинации. Поэтому надёжность теперь измеряется не только сложностью, но и контекстом использования — где хранится пароль, как он вводится и какие меры защиты применяются дополнительно.

Формула надёжного пароля

Завалишин предложил простой способ повысить устойчивость пароля. Если комбинация содержит буквы в разных регистрах, цифры, один специальный символ — например, восклицательный знак, точку или запятую, — вероятность успешного подбора снижается. "Если у вас пароль, который состоит из букв, цифр, одного специального знака и хотя бы одной большой буквы, есть надежда, что он будет достаточно устойчивым", — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, даже такой подход не защищает от ошибок разработчиков или утечек данных. Большинство взломов сегодня происходят не из-за простых паролей, а из-за уязвимостей в программном обеспечении и сервисах, где хранятся пользовательские данные.

Двухфакторная авторизация как последний рубеж

Основной защитой от подобных угроз остаётся многоступенчатая проверка личности. Завалишин подчеркнул, что двухфакторная авторизация должна стать обязательной привычкой любого пользователя.

"Я бы рекомендовал всегда использовать двухфакторную авторизацию, потому что при её отсутствии любой пароль, к сожалению, может быть ненадёжен или быть украден. Ошибки в разработке того или иного программного обеспечения, к сожалению, очень велики. Поэтому двухфакторная авторизация — наше всё", — заключил специалист.

Таким образом, надёжность пароля сегодня определяется не только его длиной, но и умением пользователя управлять собственной цифровой безопасностью — сочетая сложные комбинации с технологическими средствами защиты.