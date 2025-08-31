Загранпаспорт действует, а поездка — нет: история, которая вывела людей из себя

Сотни тысяч пользователей TikTok обсуждают историю, которая стала вирусной всего за несколько дней. Источник информации — ролик, опубликованный пользователем @lliv.gk. Женщина рассказала, что её не пустили в Турцию из-за, казалось бы, формальной детали в паспорте. Видео собрало более 400 тысяч просмотров и вызвало бурную дискуссию в комментариях.

По словам автора, сотрудники авиакомпании отказали ей в посадке, когда обнаружили, что паспорт действует меньше положенных 150 дней. Оказалось, что требование иметь документ с "запасом" действия — не редкость. И если в странах Евросоюза достаточно трёх месяцев, то, например, США, Таиланд и ОАЭ требуют минимум полгода.

"Это смешно": реакция пользователей

Под видео десятки людей делились своим удивлением. Многие признались, что даже не слышали о подобном правиле. Один из комментаторов написал:

"Это смешно. Какой смысл в дате истечения срока действия, если на самом деле это не та дата?"

Такие случаи нередки, говорят эксперты. Именно поэтому путешественникам рекомендуют заранее проверять все требования конкретной страны и не ориентироваться только на цифру в графе "действителен до".

Мнение экспертов: зачем нужен "буфер"

Аманда Паркер, специалист по путешествиям из компании Netflights, объяснила, почему паспортные правила строже, чем кажется:

"Ваш паспорт должен быть действителен не менее трёх месяцев после поездки, а для некоторых стран — до шести месяцев, по нескольким причинам. Если путешественники столкнутся с чрезвычайной ситуацией за границей, такой как болезнь или необходимость продлить свой визит, то технически они могут находиться в стране нелегально, если срок действия их паспорта истечет во время пребывания".

Она добавила, что "дополнительные месяцы действуют как буферные периоды для снижения риска просроченного пребывания" и помогают избежать юридических проблем.

Кроме того, действующий документ необходим для доступа к медицинским услугам, оформления регистрации в отеле и прохождения внутренних проверок.

Другие подводные камни

Паркер отметила, что истекающий срок действия — не единственная проблема. Есть ещё несколько ситуаций, когда путешественнику могут отказать в посадке:

Повреждённый паспорт - вода, порванные страницы или другие дефекты делают документ недействительным.

- вода, порванные страницы или другие дефекты делают документ недействительным. Несовпадение внешности с фото - если за несколько лет человек сильно изменился, сотрудники службы безопасности могут назначить дополнительные проверки.

- если за несколько лет человек сильно изменился, сотрудники службы безопасности могут назначить дополнительные проверки. Правила после Brexit - британский паспорт должен быть выдан менее 10 лет назад к моменту въезда и действовать минимум три месяца после отъезда. Многие об этом не знают, особенно те, кто получил документ до сентября 2018 года.

Почему важно проверять паспорт заранее

Эксперты советуют: перед бронированием поездки убедитесь, что документ соответствует правилам страны назначения. Если срок действия приближается к трёх- или шестимесячному рубежу, лучше продлить паспорт заранее.

Интересно, что идея "буферного" срока — не бюрократическая прихоть, а часть международной практики. В 2022 году Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала статистику, согласно которой более 50 тысяч пассажиров по всему миру ежегодно сталкиваются с отказом в посадке из-за проблем с паспортом.

История из TikTok напомнила тысячам людей о том, что загранпаспорт — документ с множеством скрытых нюансов. Дата окончания срока действия — не всегда окончательный ориентир. Проверка правил заранее способна избавить от неприятных сюрпризов уже в аэропорту.