Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Турция
Турция
© wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:02

Загранпаспорт действует, а поездка — нет: история, которая вывела людей из себя

Женщину не пустили в Турцию из-за загранпаспорта с остатком менее 150 дней

Сотни тысяч пользователей TikTok обсуждают историю, которая стала вирусной всего за несколько дней. Источник информации — ролик, опубликованный пользователем @lliv.gk. Женщина рассказала, что её не пустили в Турцию из-за, казалось бы, формальной детали в паспорте. Видео собрало более 400 тысяч просмотров и вызвало бурную дискуссию в комментариях.

По словам автора, сотрудники авиакомпании отказали ей в посадке, когда обнаружили, что паспорт действует меньше положенных 150 дней. Оказалось, что требование иметь документ с "запасом" действия — не редкость. И если в странах Евросоюза достаточно трёх месяцев, то, например, США, Таиланд и ОАЭ требуют минимум полгода.

"Это смешно": реакция пользователей

Под видео десятки людей делились своим удивлением. Многие признались, что даже не слышали о подобном правиле. Один из комментаторов написал:

"Это смешно. Какой смысл в дате истечения срока действия, если на самом деле это не та дата?"

Такие случаи нередки, говорят эксперты. Именно поэтому путешественникам рекомендуют заранее проверять все требования конкретной страны и не ориентироваться только на цифру в графе "действителен до".

Мнение экспертов: зачем нужен "буфер"

Аманда Паркер, специалист по путешествиям из компании Netflights, объяснила, почему паспортные правила строже, чем кажется:

"Ваш паспорт должен быть действителен не менее трёх месяцев после поездки, а для некоторых стран — до шести месяцев, по нескольким причинам. Если путешественники столкнутся с чрезвычайной ситуацией за границей, такой как болезнь или необходимость продлить свой визит, то технически они могут находиться в стране нелегально, если срок действия их паспорта истечет во время пребывания".

Она добавила, что "дополнительные месяцы действуют как буферные периоды для снижения риска просроченного пребывания" и помогают избежать юридических проблем.

Кроме того, действующий документ необходим для доступа к медицинским услугам, оформления регистрации в отеле и прохождения внутренних проверок.

Другие подводные камни

Паркер отметила, что истекающий срок действия — не единственная проблема. Есть ещё несколько ситуаций, когда путешественнику могут отказать в посадке:

  • Повреждённый паспорт - вода, порванные страницы или другие дефекты делают документ недействительным.
  • Несовпадение внешности с фото - если за несколько лет человек сильно изменился, сотрудники службы безопасности могут назначить дополнительные проверки.
  • Правила после Brexit - британский паспорт должен быть выдан менее 10 лет назад к моменту въезда и действовать минимум три месяца после отъезда. Многие об этом не знают, особенно те, кто получил документ до сентября 2018 года.

Почему важно проверять паспорт заранее

Эксперты советуют: перед бронированием поездки убедитесь, что документ соответствует правилам страны назначения. Если срок действия приближается к трёх- или шестимесячному рубежу, лучше продлить паспорт заранее.

Интересно, что идея "буферного" срока — не бюрократическая прихоть, а часть международной практики. В 2022 году Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала статистику, согласно которой более 50 тысяч пассажиров по всему миру ежегодно сталкиваются с отказом в посадке из-за проблем с паспортом.

История из TikTok напомнила тысячам людей о том, что загранпаспорт — документ с множеством скрытых нюансов. Дата окончания срока действия — не всегда окончательный ориентир. Проверка правил заранее способна избавить от неприятных сюрпризов уже в аэропорту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Азовское море в сентябре: спокойный отдых сегодня в 8:28

Бархатный сезон: почему сентябрь делает Азовское море особенным

Сентябрь на Азовском море — это тёплая вода, пустынные пляжи и мягкая атмосфера. Бархатный сезон делает отдых здесь особенно спокойным.

Читать полностью » Петербург без толп: осенние маршруты по городу сегодня в 7:25

Осенний Петербург: интересные маршруты, о которых знают не все

Осень делает Петербург особенно уютным: меньше туристов, мягкий свет и тихие прогулки вдоль каналов. Разбираем маршруты, которые стоит пройти.

Читать полностью » Какие достопримечательности обязательны к посещению в Казани в 2025 году сегодня в 6:23

Главные места для прогулок по Казани в 2025: какие места нельзя пропустить

Казань — город, где Восток встречается с Западом. В 2025 году она готова впечатлять туристов ещё больше: от древнего Кремля до футуристичных дворцов.

Читать полностью » Тыва и шаманские традиции: культурное путешествие сегодня в 5:19

Тайна шаманов Тувы: что открывает путешественнику местная культура

Тыва — регион, где шаманизм остаётся частью повседневной культуры. Путешествие сюда открывает мир ритуалов, верований и уникальных традиций.

Читать полностью » Почему Казань влюбляет в себя: что посмотреть в сентябре вчера в 4:18

Казань в сентябре: чем удивит город, где Восток встречается с Западом

Казань в сентябре особенно хороша: мягкая погода, меньше туристов и яркая палитра осеннего города. Разбираем, что стоит увидеть в это время.

Читать полностью » Осень в Республике Тыва: водопады и уникальная природа сегодня в 3:14

Республика Тыва: особая природа бархатного сезона

Республика Тыва осенью — это тишина степей, прозрачный воздух гор и живописные водопады. Бархатный сезон делает регион особенно притягательным.

Читать полностью » Британцы и немцы лидируют по кражам вещей из гостиниц — данные опроса Wellness Haven сегодня в 2:16

Отельеры раскрыли, что чаще всего крадут туристы — дело не в косметике

Полотенца и халаты — самые частые "сувениры" из отелей. Исследование показало, кто ворует чаще других и почему это не всегда считают кражей.

Читать полностью » ELSTAT: оборот ресторанов в Греции во II квартале 2025 года снизился на 21% на Санторини сегодня в 1:26

Полки ломятся, а кафе пустуют: что творится в Греции этим летом

Греция столкнулась с парадоксом: пустеющие рестораны и рост цен на алкоголь, которые делают отдых дороже, чем во Франции и Испании.

Читать полностью »

Новости
Еда

Заготовьте сливовое варенье на зиму: рецепт из 1 кг слив и 500 г сахара
Красота и здоровье

Медики: употребление воды из нагретых в машине бутылок повышает риск обезвоживания и проблем с ЖКТ
Красота и здоровье

Лондонские учёные: висцеральный жир ускоряет старение сердца
Садоводство

Зачем опытные дачники подсыпают кофейную гущу под растения: 3 секрета богатого урожая
Спорт и фитнес

Учёные из США показали, что йога с гантелями эффективнее для укрепления мышц
Авто и мото

Средняя поездка на каршеринге в Москве достигла 63 минут и 23 км — департамент транспорта
Авто и мото

Сергей Целиков: доля китайских брендов в России к осени 2025 года может вырасти до 65%
Дом

Как ухаживать за подушками, чтобы они не сбивались
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru