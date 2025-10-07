Паника отменяется: МВД опровергло слухи о бракованных загранпаспортах
Слухи о том, что россиянам массово отказывают в выезде за границу из-за дефектов в загранпаспортах, оказались недостоверными. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что подобных случаев ведомство не фиксировало, а публикации в соцсетях и СМИ не соответствуют действительности.
"Информация о массовом отказе туристам в выезде за рубеж из-за дефектов в загранпаспортах не соответствует действительности", — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Откуда пошёл слух
Поводом для паники послужила публикация телеграм-канала Shot, где сообщалось, что у некоторых россиян якобы обнаружены ошибки в загранпаспортах нового образца. По словам авторов, персональные данные в документе частично перекрывают графы "пол", "дата выдачи" или "гражданство".
Такие случаи якобы встречались у владельцев пятилетних паспортов, и из-за этого туристов не пропускали через границу. Однако в МВД уточнили: ни одного официального обращения по подобным инцидентам не поступало.
Что говорит закон
По словам представителя ведомства, существует чёткий и исчерпывающий перечень причин, по которым заграничный паспорт может быть признан недействительным. Ошибки в расположении текста или печати к ним не относятся.
"Указанные в публикации Shot 'наползания' не являются основанием для изъятия документа", — подчеркнула Ирина Волк.
Тем не менее МВД рекомендовало гражданам внимательно проверять документ при его получении — сверять правильность написания фамилии, имени, даты рождения, а также читаемость всех реквизитов.
Что делать туристам
Хотя паника оказалась безосновательной, юристы советуют проявлять осторожность. Если паспорт действительно содержит технический брак — смещение текста, потёртость или нечитабельную информацию — документ можно заменить без лишней бюрократии.
При этом, если на границе всё же произошёл отказ в выезде, гражданин вправе подать жалобу и требовать компенсацию за сорванную поездку.
Юристы, опрошенные TourDom. ru, считают, что если туриста не выпустят за границу из-за дефектного паспорта, он может через суд потребовать возмещения ущерба.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: не проверить загранпаспорт после получения.
Последствие: возможные проблемы при регистрации на рейс или пересечении границы.
Альтернатива: осмотреть документ сразу — убедиться, что данные читаются, печать не смещена, а фото и подпись отображаются корректно.
Советы шаг за шагом: как проверить загранпаспорт
-
Сверьте все данные с заявлением: ФИО, дату рождения, серию и номер.
-
Убедитесь, что подпись и фото не смещены и не перекрывают текст.
-
Проверьте наличие печати и штрих-кода на странице с биометрией.
-
Осмотрите ламинацию — на подлинном документе она без пузырей и трещин.
-
Сделайте копию или фото всех страниц на случай утери.
Когда документ действительно может быть признан недействительным
-
Истёк срок действия (5 или 10 лет).
-
Загранпаспорт повреждён до степени нечитаемости.
-
Документ оформлен с нарушением законодательства.
-
Владелец сменил фамилию или гражданство, но не обновил паспорт.
Все остальные случаи, включая технические недочёты, не являются поводом для изъятия или отказа в выезде.
Таблица "Плюсы и минусы проверки загранпаспорта заранее"
|Действие
|Плюсы
|Минусы
|Проверка документа при получении
|Избежите проблем на границе
|Требует внимательности
|Перепроверка перед поездкой
|Возможность своевременной замены
|Потеря нескольких минут
|Игнорирование проверки
|Экономия времени сейчас
|Риск сорванной поездки
А что если ошибка всё же есть?
Если в паспорте действительно допущен дефект, можно обратиться в подразделение МВД, где документ оформлялся. Заявление рассматривается в ускоренном порядке, и паспорт заменяют бесплатно.
Также стоит заранее уточнить у консульства страны назначения, предъявляют ли они особые требования к документам — например, к качеству печати или ламинации.
Мифы и правда
Миф: массовые дефекты в загранпаспортах подтверждены.
Правда: МВД не получало ни одной официальной жалобы.
Миф: дефектный паспорт автоматически аннулируется.
Правда: только грубые нарушения, влияющие на идентификацию личности, делают документ недействительным.
Миф: турист сам виноват, если его не выпустили за границу.
Правда: если отказ неправомерен, можно обратиться в суд и получить компенсацию.
Исторический контекст
Проблемы с качеством загранпаспортов уже поднимались несколько лет назад, когда переходили на новые биометрические бланки. Тогда действительно фиксировались технические сбои при печати, но ситуация была быстро исправлена.
Сегодня производство документов полностью автоматизировано, а вероятность брака минимальна.
3 интересных факта
• Биометрический загранпаспорт содержит электронный чип с данными владельца, что делает подделку практически невозможной.
• Средний срок изготовления загранпаспорта нового поколения в 2025 году составляет 12 дней.
• Россия входит в десятку стран с самыми строгими требованиями к безопасности паспортов.
