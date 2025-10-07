Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:33

Паника отменяется: МВД опровергло слухи о бракованных загранпаспортах

МВД опровергло сообщения о массовых отказах в выезде из-за дефектов загранпаспортов

Слухи о том, что россиянам массово отказывают в выезде за границу из-за дефектов в загранпаспортах, оказались недостоверными. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что подобных случаев ведомство не фиксировало, а публикации в соцсетях и СМИ не соответствуют действительности.

"Информация о массовом отказе туристам в выезде за рубеж из-за дефектов в загранпаспортах не соответствует действительности", — отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Откуда пошёл слух

Поводом для паники послужила публикация телеграм-канала Shot, где сообщалось, что у некоторых россиян якобы обнаружены ошибки в загранпаспортах нового образца. По словам авторов, персональные данные в документе частично перекрывают графы "пол", "дата выдачи" или "гражданство".

Такие случаи якобы встречались у владельцев пятилетних паспортов, и из-за этого туристов не пропускали через границу. Однако в МВД уточнили: ни одного официального обращения по подобным инцидентам не поступало.

Что говорит закон

По словам представителя ведомства, существует чёткий и исчерпывающий перечень причин, по которым заграничный паспорт может быть признан недействительным. Ошибки в расположении текста или печати к ним не относятся.

"Указанные в публикации Shot 'наползания' не являются основанием для изъятия документа", — подчеркнула Ирина Волк.

Тем не менее МВД рекомендовало гражданам внимательно проверять документ при его получении — сверять правильность написания фамилии, имени, даты рождения, а также читаемость всех реквизитов.

Что делать туристам

Хотя паника оказалась безосновательной, юристы советуют проявлять осторожность. Если паспорт действительно содержит технический брак — смещение текста, потёртость или нечитабельную информацию — документ можно заменить без лишней бюрократии.

При этом, если на границе всё же произошёл отказ в выезде, гражданин вправе подать жалобу и требовать компенсацию за сорванную поездку.

Юристы, опрошенные TourDom. ru, считают, что если туриста не выпустят за границу из-за дефектного паспорта, он может через суд потребовать возмещения ущерба.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не проверить загранпаспорт после получения.
Последствие: возможные проблемы при регистрации на рейс или пересечении границы.
Альтернатива: осмотреть документ сразу — убедиться, что данные читаются, печать не смещена, а фото и подпись отображаются корректно.

Советы шаг за шагом: как проверить загранпаспорт

  1. Сверьте все данные с заявлением: ФИО, дату рождения, серию и номер.

  2. Убедитесь, что подпись и фото не смещены и не перекрывают текст.

  3. Проверьте наличие печати и штрих-кода на странице с биометрией.

  4. Осмотрите ламинацию — на подлинном документе она без пузырей и трещин.

  5. Сделайте копию или фото всех страниц на случай утери.

Когда документ действительно может быть признан недействительным

  • Истёк срок действия (5 или 10 лет).

  • Загранпаспорт повреждён до степени нечитаемости.

  • Документ оформлен с нарушением законодательства.

  • Владелец сменил фамилию или гражданство, но не обновил паспорт.

Все остальные случаи, включая технические недочёты, не являются поводом для изъятия или отказа в выезде.

Таблица "Плюсы и минусы проверки загранпаспорта заранее"

Действие Плюсы Минусы
Проверка документа при получении Избежите проблем на границе Требует внимательности
Перепроверка перед поездкой Возможность своевременной замены Потеря нескольких минут
Игнорирование проверки Экономия времени сейчас Риск сорванной поездки

А что если ошибка всё же есть?

Если в паспорте действительно допущен дефект, можно обратиться в подразделение МВД, где документ оформлялся. Заявление рассматривается в ускоренном порядке, и паспорт заменяют бесплатно.

Также стоит заранее уточнить у консульства страны назначения, предъявляют ли они особые требования к документам — например, к качеству печати или ламинации.

Мифы и правда

Миф: массовые дефекты в загранпаспортах подтверждены.
Правда: МВД не получало ни одной официальной жалобы.

Миф: дефектный паспорт автоматически аннулируется.
Правда: только грубые нарушения, влияющие на идентификацию личности, делают документ недействительным.

Миф: турист сам виноват, если его не выпустили за границу.
Правда: если отказ неправомерен, можно обратиться в суд и получить компенсацию.

Исторический контекст

Проблемы с качеством загранпаспортов уже поднимались несколько лет назад, когда переходили на новые биометрические бланки. Тогда действительно фиксировались технические сбои при печати, но ситуация была быстро исправлена.

Сегодня производство документов полностью автоматизировано, а вероятность брака минимальна.

3 интересных факта

• Биометрический загранпаспорт содержит электронный чип с данными владельца, что делает подделку практически невозможной.
• Средний срок изготовления загранпаспорта нового поколения в 2025 году составляет 12 дней.
• Россия входит в десятку стран с самыми строгими требованиями к безопасности паспортов.

