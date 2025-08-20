Концерт сорвался ещё до начала: как повреждённый документ перечеркнул все планы

Неожиданный дефект документа обернулся для жителя Новосибирска серьёзными потерями. Как сообщает источник, пассажира авиакомпании S7 не допустили на рейс в Казахстан, объяснив это повреждениями в его заграничном паспорте. В результате мужчина лишился не только поездки, но и билетов на концерт группы Limp Bizkit, ради которого и планировал визит в Алматы.

Как развивалась ситуация

Поездка Сергея (имя изменено по просьбе пассажира) была запланирована на 15 августа. Он заранее приобрёл авиабилеты туда и обратно, оплатил проживание в гостинице и приобрёл проходку на концерт популярной американской группы. Однако на стойке регистрации в новосибирском аэропорту его ждал неожиданный отказ.

Сотрудники S7 указали на повреждения в паспорте: истёртые края и надрыв в области данных о выдаче документа, включая код подразделения и номер. По словам Сергея, ему объяснили, что такие дефекты могут стать основанием для депортации со стороны Казахстана, а на саму авиакомпанию в этом случае наложат штраф.

Мужчина пытался предложить выход из ситуации — оплатить возможные санкции или подклеить повреждённую страницу. Но представители авиакомпании были категоричны и отказались регистрировать его на рейс. В итоге турист потерял не только перелёт, но и бронь отеля, а также билет на концерт. Сумму ущерба он оценил примерно в 100 тысяч рублей.

Комментарий авиакомпании

В S7 подтвердили отказ в перевозке и сослались на действующее законодательство России. В пресс-службе пояснили, что механические повреждения документа автоматически делают его недействительным для пересечения границы. В подобных случаях перевозчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор перевозки.

"Мы действовали строго в рамках закона. Документы с механическими повреждениями не дают права на пересечение границы", — подчеркнули в компании.

Что дальше

Сергей уже направил претензию авиаперевозчику, но компенсацию ему не предложили. Сейчас мужчина рассматривает возможность подачи иска в суд, однако окончательного решения пока не принял.

По фотографиям, которые он предоставил, видно: повреждения затронули страницу с данными о выдаче паспорта. Юристы отмечают, что практика отказов в перевозке в подобных случаях встречается нередко, поскольку авиакомпании стараются минимизировать риски.

Почему это важно

История с новосибирским туристом ещё раз напомнила о строгих требованиях к документам при международных поездках. Даже небольшие дефекты могут стать причиной отказа в посадке. Эксперты советуют заранее проверять паспорт на целостность:

убедиться, что страницы не повреждены и не подклеены;

обратить внимание на читаемость печатей и кодов;

при обнаружении дефектов заблаговременно заменить документ.

Казахстан в последние годы стал одним из самых популярных направлений для российских туристов. Помимо близости и простоты перелётов, путешественников привлекают культурные события. Так, концерты мировых рок- и поп-звёзд в Алматы регулярно собирают гостей из соседних стран. Неудивительно, что многие поклонники Limp Bizkit специально приезжали в город на августовское выступление группы.

Для Сергея же эта поездка закончилась досадным провалом. Его история стала ещё одним напоминанием: перед путешествием стоит не только бронировать билеты и жильё, но и внимательно следить за состоянием документов.