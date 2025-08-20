Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Самолёт S7
Самолёт S7
© commons.wikimedia.org by Milad A380 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:05

Концерт сорвался ещё до начала: как повреждённый документ перечеркнул все планы

Пассажира S7 из Новосибирска не пустили в Казахстан из-за повреждённого паспорта

Неожиданный дефект документа обернулся для жителя Новосибирска серьёзными потерями. Как сообщает источник, пассажира авиакомпании S7 не допустили на рейс в Казахстан, объяснив это повреждениями в его заграничном паспорте. В результате мужчина лишился не только поездки, но и билетов на концерт группы Limp Bizkit, ради которого и планировал визит в Алматы.

Как развивалась ситуация

Поездка Сергея (имя изменено по просьбе пассажира) была запланирована на 15 августа. Он заранее приобрёл авиабилеты туда и обратно, оплатил проживание в гостинице и приобрёл проходку на концерт популярной американской группы. Однако на стойке регистрации в новосибирском аэропорту его ждал неожиданный отказ.

Сотрудники S7 указали на повреждения в паспорте: истёртые края и надрыв в области данных о выдаче документа, включая код подразделения и номер. По словам Сергея, ему объяснили, что такие дефекты могут стать основанием для депортации со стороны Казахстана, а на саму авиакомпанию в этом случае наложат штраф.

Мужчина пытался предложить выход из ситуации — оплатить возможные санкции или подклеить повреждённую страницу. Но представители авиакомпании были категоричны и отказались регистрировать его на рейс. В итоге турист потерял не только перелёт, но и бронь отеля, а также билет на концерт. Сумму ущерба он оценил примерно в 100 тысяч рублей.

Комментарий авиакомпании

В S7 подтвердили отказ в перевозке и сослались на действующее законодательство России. В пресс-службе пояснили, что механические повреждения документа автоматически делают его недействительным для пересечения границы. В подобных случаях перевозчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор перевозки.

"Мы действовали строго в рамках закона. Документы с механическими повреждениями не дают права на пересечение границы", — подчеркнули в компании.

Что дальше

Сергей уже направил претензию авиаперевозчику, но компенсацию ему не предложили. Сейчас мужчина рассматривает возможность подачи иска в суд, однако окончательного решения пока не принял.

По фотографиям, которые он предоставил, видно: повреждения затронули страницу с данными о выдаче паспорта. Юристы отмечают, что практика отказов в перевозке в подобных случаях встречается нередко, поскольку авиакомпании стараются минимизировать риски.

Почему это важно

История с новосибирским туристом ещё раз напомнила о строгих требованиях к документам при международных поездках. Даже небольшие дефекты могут стать причиной отказа в посадке. Эксперты советуют заранее проверять паспорт на целостность:

  • убедиться, что страницы не повреждены и не подклеены;
  • обратить внимание на читаемость печатей и кодов;
  • при обнаружении дефектов заблаговременно заменить документ.

Казахстан в последние годы стал одним из самых популярных направлений для российских туристов. Помимо близости и простоты перелётов, путешественников привлекают культурные события. Так, концерты мировых рок- и поп-звёзд в Алматы регулярно собирают гостей из соседних стран. Неудивительно, что многие поклонники Limp Bizkit специально приезжали в город на августовское выступление группы.

Для Сергея же эта поездка закончилась досадным провалом. Его история стала ещё одним напоминанием: перед путешествием стоит не только бронировать билеты и жильё, но и внимательно следить за состоянием документов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Блогер показал, как найти домик в центре Ялты за 2000 рублей в день сегодня в 15:00

Дорогая Ялта: открываем бюджетные возможности: автор блога делится личным опытом

Автор блога разоблачает миф о дорогом отдыхе в Ялте, показывая, как просто снять жилье за 2000 рублей в сутки и сэкономить до 25 тысяч.

Читать полностью » В 2026 году начнут курсировать круизы между Приморьем, Камчаткой и Сахалином сегодня в 14:57

10 дней на борту: что ждёт туристов на новом маршруте из Приморья в Камчатку и Сахалин

С 2026 года Дальний Восток ждёт новый туристический маршрут: регулярные круизы свяжут Приморский край, Камчатку и Сахалин. Не упустите шанс путешествовать.

Читать полностью » Почему стоит отдыхать в Абхазии: плюсы и минусы вашей поездки сегодня в 13:52

С непривычки: 5 минусов отдыха в Абхазии, которые важно знать перед поездкой

Отдых в Абхазии — это не только живописные пейзажи, но и свои подводные камни. Узнайте, что нужно знать, прежде чем отправиться в эту загадочную страну.

Читать полностью » Блог для себя: способ сохранить поездки без суеты соцсетей сегодня в 12:26

Личный опыт: блог-дневник, который хранит эмоции без лишнего шума

Блог не обязательно вести ради лайков. Он может стать личным дневником путешествий — тихим архивом впечатлений, доступным только вам и близким.

Читать полностью » Как блог помогает сохранить впечатления о путешествии сегодня в 11:24

Личный опыт: любительский блог о поездках, который оживляет воспоминания

Любительский блог превращает поездку в историю: эмоции, фото и заметки остаются доступными и для себя, и для друзей.

Читать полностью » Личный опыт: как дневник путешествий помогает сохранить впечатления сегодня в 10:22

Записи в дороге: секрет, почему мои путешествия стали незабываемыми

Дневник в дороге помогает сохранить эмоции, которые фото не передадут. Личный опыт того, как записи оживляют путешествия спустя годы.

Читать полностью » ТОП-5 приложений, которые стоит скачать перед путешествием сегодня в 9:19

Главные помощники: приложения, которые экономят время и нервы в путешествии

Пять приложений, которые стоит установить заранее: они помогут не потеряться, найти жильё и еду, сэкономить деньги и сохранить впечатления.

Читать полностью » Как я использую заметки и метки на картах в путешествии сегодня в 8:18

Личный опыт: почему я всегда готовлю карту для путешествия заранее

Метки и заметки на картах делают поездку в разы удобнее: отель, кафе, аптеки и видовые точки всегда под рукой, даже без интернета.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили древние литофоны в Вьетнаме, возрастом 3500 лет
Красота и здоровье

Белок и его недостаток: 7 тревожных сигналов о вашем здоровье
Культура и шоу-бизнес

Евровидение 2026 пройдет в Вене: финал назначен на 16 мая
ДФО

Хабаровский край получит 370 млн на развитие спортивной инфраструктуры
Наука и технологии

Учёные из Гарварда обнаружили связь между дефицитом лития и когнитивными нарушениями
Дом

Учёные предлагают замену дезинфекции — моющие пробиотики на основе бактерий Bacillus
Дом

Почему важно делить обязанности по уборке и как избежать конфликтов в семье
Спорт и фитнес

Фелис Герш, гинеколог: спорт разрешён через 24 часа после установки ВМС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru