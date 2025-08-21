Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паспортный контроль в аэропорту Шереметьево
Паспортный контроль в аэропорту Шереметьево
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:20

Простой способ снизить стресс на паспортном контроле: следуйте этим 5 рекомендациям

Путешественники нередко воспринимают паспортный контроль как последнюю преграду перед долгожданным отдыхом. Чтобы пройти его быстро и без лишнего стресса, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Последний рубеж перед отпуском

После многочасового перелёта усталый турист уже мысленно на пляже с коктейлем. Но перед встречей с морем остаётся ещё один "финальный босс" — пограничник с печатью. Эксперты советуют относиться к этому этапу максимально серьёзно и подготовиться заранее.

Снимите обложку

Первое, что стоит сделать в очереди, — достать паспорт из обложки. Даже если она красивая и с надписью "Travel is my life", офицеру нужен документ в чистом виде. Пограничники отмечают, что это экономит время и позволяет проявить уважение к процедуре.

Забудьте о фото и видео

Зона паспортного контроля считается стратегическим объектом. Попытка сделать селфи с офицером или сторис с геотегом "граница" может обернуться серьёзным разговором и даже конфискацией телефона.

Отвечайте чётко и по делу

На вопросы пограничника лучше отвечать кратко, без лишних эмоций. Если спрашивают цель поездки, достаточно сказать "туризм", а на уточняющий вопрос о месте пребывания — назвать конкретный отель.

Никакого юмора

Шутки про запрещённые предметы или "контрабанду хорошего настроения" сотрудники воспринимают не как повод для улыбки, а как сигнал к дополнительной проверке. Это может закончиться долгим разговором в отдельном кабинете.

Главное правило — спокойствие

Пограничники обладают хорошей психологической подготовкой и легко замечают нервозность. Поэтому важно сохранять уверенность и вежливость. Следуя этим несложным рекомендациям, туристы смогут пройти контроль за несколько минут и начать отдых без лишних проблем.

