Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:45

Один камень может изменить всё: почему рынок цветных бриллиантов — игра для избранных

Рынок инвестиций страсти оценили в 200-250 млрд долларов — Красноженов

Рынок так называемых "инвестиций страсти", в который входят предметы роскоши и альтернативные активы, в мире оценивается в сотни миллиардов долларов в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова. По его оценке, общий объём этого сегмента может составлять $200-250 млрд ежегодно. В отличие от традиционных финансовых инструментов, здесь спрос формируется не только ожиданием доходности, но и личными предпочтениями: инвесторы вкладываются в вещи, которые одновременно считаются статусными и коллекционными.

Красноженов отмечает, что такие активы часто рассматривают как способ диверсифицировать портфель, особенно среди состоятельных людей, для которых важна не только ликвидность, но и устойчивость вложений к колебаниям рынков. При этом сам рынок сложно точно "оцифровать", поскольку значительная часть сделок проходит через аукционы, частные продажи и закрытые площадки. Тем не менее эксперт говорит о масштабах, сопоставимых с крупными отраслевыми рынками.

Во что вкладываются: от бриллиантов до ретро-автомобилей

По словам Красноженова, в топ-10 категории входят вложения в бриллианты и украшения с ними, предметы искусства, ретро-автомобили и другие коллекционные объекты. Такие активы объединяет ограниченность предложения и способность сохранять ценность в долгом горизонте, хотя их оценка во многом зависит от редкости, происхождения и спроса на конкретные категории.

"По поводу размера этого рынка — сложно оцифровать, но может составлять порядка $200-250 млрд ежегодно. К примеру, продажи предметов искусства ежегодно составляют $50-60 млрд", — сказал руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Он отдельно выделил сегмент искусства как один из самых заметных по объёму, что подчёркивает роль аукционных продаж и мировой инфраструктуры арт-рынка.

Цветные камни и колебания оценок

Инвестиции в цветные камни эксперт оценивает примерно в $1-1,5 млрд ежегодно. Однако, как уточнил Красноженов, эта сумма может существенно меняться в зависимости от структуры аукционных продаж и стоимости конкретных лотов. Такой рынок особенно чувствителен к единичным крупным сделкам: редкие камни способны формировать значительную долю годовой статистики.

Сегмент цветных камней остаётся более узким по сравнению с бриллиантами и украшениями, однако интерес к нему сохраняется за счёт коллекционного эффекта и ограниченного предложения. В подобных активах ключевую роль играют происхождение, чистота, цвет и подтверждённая история владения. Поэтому цифры рынка сильнее зависят от того, какие именно лоты выходят на торги в конкретный период.

Что происходит в России: рынок только формируется

Красноженов заявил, что в России рынок таких альтернативных инвестиций пока только начинает зарождаться. При этом состоятельные инвесторы, по его словам, уже ищут возможность диверсифицировать портфель. На этом фоне интерес к предметам роскоши и коллекционным активам в стране может постепенно расти, однако инфраструктура и объёмы пока не сопоставимы с мировыми.

Эксперт подчёркивает, что развитие такого сегмента требует понятных механизмов оценки, прозрачных правил сделок и профессиональных площадок. В отличие от финансовых инструментов, где есть котировки и стандартизированные параметры, в "инвестициях страсти" значительная часть стоимости определяется редкостью и культурной ценностью. Именно поэтому рынок остаётся сложным для точного измерения, но устойчивым по спросу среди аудитории, которая рассматривает такие вложения как часть стратегии сохранения капитала.

