По итогам навигационного периода 2026 года пассажиропоток скоростных судов "Валдай" и "Метеор" в Нижегородской области достиг почти 151 тысячи человек. Согласно представленным данным, этот показатель увеличился примерно на 25% по сравнению с предыдущим сезоном.

Результаты работы речного флота стали предметом обсуждения заместителя председателя правительства РФ Андрея Никитина и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В течение сезона скоростные суда совершили около 5 тысяч рейсов. Операционная сеть охватывала 18 внутрирегиональных, 12 межрегиональных и семь экскурсионно-прогулочных маршрутов.

По мнению Глеба Никитина, зафиксированный рост спроса на скоростные перевозки подтверждает их востребованность и создает базу для дальнейшего расширения географии судоходных маршрутов. Развитие пассажирского сегмента в регионе опирается на потенциал местного судостроения: на предприятиях области продолжается строительство круизных теплоходов, танкеров, судов на воздушной подушке и скоростного флота.

Помимо пассажирских перевозок, в центре внимания участников встречи оказалась модернизация инфраструктуры. Обсуждалась реконструкция Городецкого гидроузла. Ожидается, что после завершения технических работ пропускная способность участка Волги в направлении от Городца до Нижнего Новгорода существенно возрастет: с текущих 3,6 млн до 20 млн тонн грузов в год.