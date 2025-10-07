Пассажиры спят на полу, а авиакомпании — на законе: Миронов потребовал наказать нарушителей
Массовые отмены авиарейсов из-за угроз беспилотников обернулись для пассажиров не только потерянным временем, но и нарушением их законных прав. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, обвинив авиакомпании в систематическом игнорировании норм, которые гарантируют путешественникам компенсации и помощь при задержках.
"Люди имеют право получить бесплатную воду при задержке, горячее питание, а также размещение в гостинице за счёт перевозчика. Если пассажиру вынужденно отказывают в полёте, ему должны вернуть полную стоимость билета", — пояснил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Массовый характер нарушений
По словам политика, случаи несоблюдения прав пассажиров стали повсеместными. Многие авиакомпании прикрываются форс-мажорными обстоятельствами — угрозами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из-за которых рейсы отменяются или переносятся. Однако, как подчеркнул парламентарий, даже эти причины не освобождают перевозчиков от обязанностей, прописанных в Федеральных авиационных правилах.
Миронов напомнил, что ещё летом направлял в Минтранс запрос о порядке компенсаций в подобных ситуациях. Тогда ведомство подтвердило: независимо от причины задержки или отмены, пассажиры должны получать весь предусмотренный набор услуг — от воды и питания до гостиницы и трансфера.
Отказ от ответственности и бездействие контролёров
На практике, отметил депутат, авиакомпании часто игнорируют предписания. Вместо обещанных компенсаций людям предлагают "ждать разъяснений" или оформляют частичный возврат средств. В результате пассажиры остаются без помощи, вынуждены оплачивать еду по завышенным ценам и ночевать прямо в терминалах.
"Почему граждане вынуждены питаться за свой счёт и спать на полу в аэропортах?", — задался вопросом парламентарий.
По его мнению, главная проблема — в отсутствии реального контроля со стороны государства. Формально правила действуют, но механизмы их исполнения не работают. Миронов предложил усилить надзор со стороны Минтранса и Федерального агентства воздушного транспорта, а также рассмотреть вопрос о штрафах для перевозчиков, систематически нарушающих закон.
Что положено пассажиру при задержке или отмене рейса
Авиаперевозчики обязаны предоставлять набор бесплатных услуг в зависимости от продолжительности ожидания. Эти меры закреплены в Федеральных авиационных правилах:
-
Более 2 часов задержки - прохладительные напитки и возможность сделать звонок или отправить сообщение.
-
Более 4 часов - горячее питание.
-
Более 6 часов днём или более 8 часов ночью - размещение в гостинице и трансфер от аэропорта и обратно.
-
При отказе от полёта по инициативе авиакомпании — полный возврат стоимости билета в течение семи дней.
Однако, как отметил депутат, эти нормы "часто остаются на бумаге".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: соглашаться на перенос рейса без письменного подтверждения от авиакомпании.
Последствие: сложно доказать, что пассажиру должны компенсацию.
Альтернатива: требовать официальное уведомление и сохранять чеки на питание и проживание — это поможет вернуть потраченные средства через Роспотребнадзор или суд.
Советы шаг за шагом: как действовать при отмене рейса
-
Попросите у представителя авиакомпании письменное объяснение причин задержки.
-
Требуйте воду и питание, если ожидание превышает два часа.
-
Фиксируйте все расходы (чеки, квитанции, переписку).
-
При длительной задержке просите размещение в гостинице.
-
Если авиакомпания отказывается выполнять обязательства — обращайтесь в Роспотребнадзор или суд.
А что если речь действительно о форс-мажоре?
Даже в этом случае пассажир не остаётся без защиты. Закон прямо указывает: обстоятельства непреодолимой силы не освобождают перевозчика от минимальных обязательств по обслуживанию. Это означает, что человек должен быть обеспечен водой, едой и местом для отдыха — независимо от причины отмены.
Таблица "Плюсы и минусы ужесточения контроля"
|Мера
|Плюсы
|Минусы
|Введение штрафов для авиакомпаний
|Повышает дисциплину и ответственность
|Может привести к росту цен на билеты
|Онлайн-мониторинг задержек
|Упрощает проверку жалоб
|Требует технических затрат
|Усиление роли Роспотребнадзора
|Гарантирует защиту прав пассажиров
|Нагрузка на ведомство возрастёт
Мифы и правда
Миф: при угрозе БПЛА авиакомпании не обязаны помогать пассажирам.
Правда: помощь и компенсации предусмотрены законом в любых обстоятельствах.
Миф: возврат денег возможен только при отмене рейса.
Правда: если пассажир вынужденно отказывается от полёта из-за переноса, ему также полагается полный возврат.
Миф: можно получить компенсацию только через суд.
Правда: часто достаточно обращения в Роспотребнадзор с подтверждающими документами.
Исторический контекст
Массовые задержки авиарейсов из-за угроз беспилотников начали фиксироваться в России с весны 2024 года. Тогда аэропорты временно приостанавливали работу, а пассажиры сутками ожидали вылетов без компенсаций. Проблема обострилась летом 2025-го, когда количество инцидентов достигло рекордных значений.
Именно после этого депутаты начали обсуждать необходимость реформирования механизма защиты прав пассажиров и усиления контроля за авиакомпаниями.
3 интересных факта
• В 2025 году в России отменено более 450 рейсов из-за угроз БПЛА.
• Средняя компенсация, выплачиваемая добровольно авиакомпаниями, не превышает 10% от стоимости билета.
• В Европе компенсации регулируются жёстче: при задержке более 3 часов пассажиру выплачивают до 600 евро.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru