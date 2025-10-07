Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
девушка в аэропорту
девушка в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 22:30

Пассажиры спят на полу, а авиакомпании — на законе: Миронов потребовал наказать нарушителей

Депутат Сергей Миронов обвинил авиакомпании в нарушении прав пассажиров при отмене рейсов

Массовые отмены авиарейсов из-за угроз беспилотников обернулись для пассажиров не только потерянным временем, но и нарушением их законных прав. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, обвинив авиакомпании в систематическом игнорировании норм, которые гарантируют путешественникам компенсации и помощь при задержках.

"Люди имеют право получить бесплатную воду при задержке, горячее питание, а также размещение в гостинице за счёт перевозчика. Если пассажиру вынужденно отказывают в полёте, ему должны вернуть полную стоимость билета", — пояснил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Массовый характер нарушений

По словам политика, случаи несоблюдения прав пассажиров стали повсеместными. Многие авиакомпании прикрываются форс-мажорными обстоятельствами — угрозами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из-за которых рейсы отменяются или переносятся. Однако, как подчеркнул парламентарий, даже эти причины не освобождают перевозчиков от обязанностей, прописанных в Федеральных авиационных правилах.

Миронов напомнил, что ещё летом направлял в Минтранс запрос о порядке компенсаций в подобных ситуациях. Тогда ведомство подтвердило: независимо от причины задержки или отмены, пассажиры должны получать весь предусмотренный набор услуг — от воды и питания до гостиницы и трансфера.

Отказ от ответственности и бездействие контролёров

На практике, отметил депутат, авиакомпании часто игнорируют предписания. Вместо обещанных компенсаций людям предлагают "ждать разъяснений" или оформляют частичный возврат средств. В результате пассажиры остаются без помощи, вынуждены оплачивать еду по завышенным ценам и ночевать прямо в терминалах.

"Почему граждане вынуждены питаться за свой счёт и спать на полу в аэропортах?", — задался вопросом парламентарий.

По его мнению, главная проблема — в отсутствии реального контроля со стороны государства. Формально правила действуют, но механизмы их исполнения не работают. Миронов предложил усилить надзор со стороны Минтранса и Федерального агентства воздушного транспорта, а также рассмотреть вопрос о штрафах для перевозчиков, систематически нарушающих закон.

Что положено пассажиру при задержке или отмене рейса

Авиаперевозчики обязаны предоставлять набор бесплатных услуг в зависимости от продолжительности ожидания. Эти меры закреплены в Федеральных авиационных правилах:

  1. Более 2 часов задержки - прохладительные напитки и возможность сделать звонок или отправить сообщение.

  2. Более 4 часов - горячее питание.

  3. Более 6 часов днём или более 8 часов ночью - размещение в гостинице и трансфер от аэропорта и обратно.

  4. При отказе от полёта по инициативе авиакомпании — полный возврат стоимости билета в течение семи дней.

Однако, как отметил депутат, эти нормы "часто остаются на бумаге".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: соглашаться на перенос рейса без письменного подтверждения от авиакомпании.
Последствие: сложно доказать, что пассажиру должны компенсацию.
Альтернатива: требовать официальное уведомление и сохранять чеки на питание и проживание — это поможет вернуть потраченные средства через Роспотребнадзор или суд.

Советы шаг за шагом: как действовать при отмене рейса

  1. Попросите у представителя авиакомпании письменное объяснение причин задержки.

  2. Требуйте воду и питание, если ожидание превышает два часа.

  3. Фиксируйте все расходы (чеки, квитанции, переписку).

  4. При длительной задержке просите размещение в гостинице.

  5. Если авиакомпания отказывается выполнять обязательства — обращайтесь в Роспотребнадзор или суд.

А что если речь действительно о форс-мажоре?

Даже в этом случае пассажир не остаётся без защиты. Закон прямо указывает: обстоятельства непреодолимой силы не освобождают перевозчика от минимальных обязательств по обслуживанию. Это означает, что человек должен быть обеспечен водой, едой и местом для отдыха — независимо от причины отмены.

Таблица "Плюсы и минусы ужесточения контроля"

Мера Плюсы Минусы
Введение штрафов для авиакомпаний Повышает дисциплину и ответственность Может привести к росту цен на билеты
Онлайн-мониторинг задержек Упрощает проверку жалоб Требует технических затрат
Усиление роли Роспотребнадзора Гарантирует защиту прав пассажиров Нагрузка на ведомство возрастёт

Мифы и правда

Миф: при угрозе БПЛА авиакомпании не обязаны помогать пассажирам.
Правда: помощь и компенсации предусмотрены законом в любых обстоятельствах.

Миф: возврат денег возможен только при отмене рейса.
Правда: если пассажир вынужденно отказывается от полёта из-за переноса, ему также полагается полный возврат.

Миф: можно получить компенсацию только через суд.
Правда: часто достаточно обращения в Роспотребнадзор с подтверждающими документами.

Исторический контекст

Массовые задержки авиарейсов из-за угроз беспилотников начали фиксироваться в России с весны 2024 года. Тогда аэропорты временно приостанавливали работу, а пассажиры сутками ожидали вылетов без компенсаций. Проблема обострилась летом 2025-го, когда количество инцидентов достигло рекордных значений.

Именно после этого депутаты начали обсуждать необходимость реформирования механизма защиты прав пассажиров и усиления контроля за авиакомпаниями.

3 интересных факта

• В 2025 году в России отменено более 450 рейсов из-за угроз БПЛА.
• Средняя компенсация, выплачиваемая добровольно авиакомпаниями, не превышает 10% от стоимости билета.
• В Европе компенсации регулируются жёстче: при задержке более 3 часов пассажиру выплачивают до 600 евро.

