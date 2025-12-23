Пассажирские дирижабли снова на повестке: концепция транспорта неожиданно достала "воздух прошлого"

Идея пассажирских перевозок на дирижаблях, казавшаяся пережитком прошлого, вновь попала в фокус внимания российских властей. Воздушные аппараты легче воздуха включены в перечень перспективных транспортных технологий на ближайшие годы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на утверждённую правительством концепцию научно-технологического развития транспорта до 2035 года.

Дирижабли как часть будущей транспортной системы

В документе дирижабли названы одной из технологий, которые потенциально могут использоваться как для перевозки грузов, так и для пассажирских перевозок. Они включены в общий блок перспективных решений в сфере воздушного транспорта. Авторы концепции рассматривают их как возможное дополнение к существующим видам авиации.

Помимо дирижаблей, в список вошли гражданские сверхзвуковые самолёты, воздушные суда с вертикальным взлётом и посадкой, конвертопланы, экранопланы и различные средства аэромобильности. На наземном уровне среди приоритетов указаны высокоскоростной железнодорожный транспорт, электромобили и технологии магнитной левитации.

Почему дирижабли исчезли и что мешает их возвращению

Дирижабли активно использовались в мире в первой половине XX века, в том числе и в СССР. Однако после серии катастроф в 1930-х годах развитие этого направления было фактически остановлено, а массовая эксплуатация аэростатов сошла на нет. В 1964 году советские власти официально признали дирижаблестроение нецелесообразным, после чего отрасль лишилась государственного финансирования.

Ключевыми проблемами дирижаблей остаются низкая скорость, сложность управления и необходимость создания дорогостоящей наземной инфраструктуры. Эти факторы, как отмечается в материале, до сих пор ограничивают практическое применение технологии, несмотря на интерес со стороны отдельных энтузиастов и разработчиков.

Позиция правительства и прошлые попытки

Комментируя утверждённую концепцию, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что одной из её целей является переход к централизованной модели управления научными исследованиями. По его мнению, это позволит учёным сосредоточиться на решении сложных задач и будет способствовать развитию "конкурентоспособных услуг, основанных на неординарных инженерных принципах".

Ранее в России уже предпринимались попытки вернуть дирижабли в практику. В июне 2015 года одна из компаний заявляла о планах построить дирижабль для Минобороны до конца 2018 года, затем срок сдвигался на 2020-й. Разработчики утверждали, что проект станет передовым даже в среднесрочной перспективе, однако к настоящему времени он так и не был реализован.