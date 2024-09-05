Пассажиры рейса из Стамбула в Тайбэй пострадали от сильной торбулентности

Авиалайнер Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Тайбэй, попал в зону сильной турбулентности. Это произошло за два часа до плановой посадки из-за непогоды. На борту находились 214 пассажиров и 17 членов экипажа.

Из-за воздействия турбулентности пострадали четыре пассажира и двое бортпроводников. Как отметил представитель авиакомпании Яхья Устюн, это не первый случай в истории авиации. Аналогичный инцидент произошёл в мае этого года с рейсом Singapore Airlines из Лондона в Сингапур.

В результате сильной турбулентности погиб один пассажир, ещё 30 человек получили травмы. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Бангкоке.

Эти два случая турбулентности в воздухе напоминают об опасностях, с которыми сталкиваются пассажиры и экипажи самолётов во время полёта. Турбулентность — это сложные воздушные потоки, которые могут привести к потере контроля над самолётом и даже к серьёзным авариям.

Фото:From Wikimedia Commons/ Anna Zvereva (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)