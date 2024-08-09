В Минтрансе собираются ужесточить ответственности за недопустимое поведение на борту самолета

Министерство транспорта России поддерживает усиление ответственности за недопустимое поведение на борту самолета, особенно на фоне увеличения числа подобных инцидентов. В частности, министерство одобряет идею создания единого реестра лиц, которым могут ограничить возможность полетов на срок до трех лет в случае повторных нарушений. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в его Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что данная инициатива будет тщательно проработана в ближайшее время, с последующей подготовкой соответствующих поправок в Воздушный кодекс Российской Федерации. Министерство отметило, что поддерживает усиление мер ответственности за несоблюдение правил поведения на борту самолета, поскольку в последнее время авиакомпании фиксируют рост числа нарушений, представляющих угрозу безопасности полетов.

В связи с этим депутат Государственной Думы Надежда Школкина и авиакомпания "Аэрофлот" предложили внести изменения в воздушное законодательство, направленные на усиление ответственности пассажиров за недопустимое поведение на борту воздушных судов. В рамках реализации этих изменений предлагается создать единый реестр лиц, которым может быть ограничена возможность воздушных перевозок на срок от одного до трех лет, если они повторно совершат правонарушение на борту самолета. Также предлагается расширить перечень правонарушений, которые могут стать основанием для внесения пассажира в такой реестр.

Фото: From Wikimedia Commons/ Rene Ehrhardt (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)