Минцифры России предложило пополнять баланс сотового телефона исключительно с предоставлением паспорта. Об этом информирует российская деловая газета "Ведомости".
Помимо предложения Минцифры Российской Федерации предъявлять основной документ, удостоверяющий личность гражданина при пополнении баланса, ведомство придерживается точки зрения, что нужно продавать сим-карты исключительно после верификации паспортных сведений по базе Министерства внутренних дел РФ. Кроме того, ведомство уже назвало должный штраф для всех нарушителей. Было предложено взимать до 10 тысяч рублей с продавцов за каждую проданную не по установленным правилам сумму.
На данный момент законопроект находится в стадии рассмотрения. Он может принять юридическую силу по решению Госдумы до 4 августа.
Не так давно депутат Госдумы Антон Немкин информировал российское новостное издание "Лента.ру", что серые идентификационные электронные модули абонента, применяемые в мобильной связи, могут стать угрозой для безопасности граждан России. Благодаря таким сим-картам злоумышленники способны регистрироваться в социальных сетях и действовать там анонимно. Они также могут организовывать террористические атаки или распространять небезопасный контент.
Фото: Rhoda Baer (the image is in the public domain)
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