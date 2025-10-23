Древние строители знали секрет: город в горах Мексики простоял 12 веков без цемента

На юго-западе Мексики, среди густых зарослей и скалистых хребтов муниципалитета Шочистлауак (штат Герреро), археологи Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили руины неизвестного ранее эпиклассического города, возраст которого оценивается в около 1200 лет.

Этот центр, получивший название Пасо-Темпрано (также известный как Корраль-де-Пьедра), отличается исключительной сохранностью и сложной планировкой — с игровой площадкой для мяча, выступающей ритуальной и политической осью города.

Город, возникший на вершинах

Археологи систематически документировали остатки древнего поселения, датируемого 650-950 годами н. э. - периодом, известным как эпиклассика, временем больших культурных перемен в Мезоамерике.

Пасо-Темпрано занимал стратегическое и оборонительное положение: его строили на труднодоступных склонах и утёсах, что позволяло контролировать территорию и защищаться от внешних угроз.

"Это место — каменное свидетельство цивилизации, процветавшей на отдалённой территории Коста-Чика около двенадцати веков назад", — отметил археолог Мигель Перес Негрете, руководитель раскопок.

По словам исследователя, значимость открытия состоит не только в возрасте, но и в поразительной целостности архитектуры - редчайшем явлении для региона, где большинство древних поселений было разрушено временем и природой.

Архитектура и планировка: микстекское мастерство

Строения Пасо-Темпрано возведены с использованием технологии, известной как "микстекская облицовка" - вертикальной установки камней с чередованием тонких плит. Такой метод придавал стенам прочность и устойчивость даже в условиях горного рельефа и землетрясений.

Аналогичные техники применялись в других археологических зонах Герреро, например в Теуакалько, что позволяет связать Пасо-Темпрано с более широкой культурной традицией региона.

Археологи обнаружили, что нижние террасы использовались для жилья, а верхние уровни - для дворцов и религиозных построек, что указывает на жёсткую социальную стратификацию.

"Город демонстрирует чётко организованное общество с разделением функций и выраженной иерархией", — пояснил Перес Негрете.

Оборонительная структура

Выбор места строительства был обусловлен не только эстетикой, но и стратегией.

Город окружала периметральная стена, а узкие тропы между оврагами и каменными уступами служили естественными барьерами.

Верхний сектор представлял собой крепость власти: доступ туда контролировался узкими проходами, превращёнными в наблюдательные посты и оборонительные коридоры.

"Расположение и укрепления ясно показывают: жители Пасо-Темпрано жили в условиях постоянной угрозы или региональной нестабильности", — подчеркнул археолог.

Сердце города — площадка для игры в мяч

В центре церемониального комплекса находится ритуальная площадка для игры в мяч в форме буквы "I" — символическое ядро города и место, где происходили важнейшие ритуалы и собрания.

Размер площадки впечатляет: 49 метров в длину и 8 метров в ширину.

Её конструкция уникальна: естественные выступы скалы были интегрированы в архитектуру и частично покрыты каменными стенами. Это придавало сооружению монументальный вид и подчёркивало его священный статус.

Рядом археологи обнаружили гладкую стелу, предположительно служившую алтарём, и помещение площадью 4,5×11 метров, чьё назначение ещё предстоит определить.

Жизнь в Пасо-Темпрано

Город простирался более чем на 1,2 километра и включал несколько чётко различимых зон:

Пуэбло-Вьехо - жилые кварталы с фундаметами домов, коридорами и внутренними дворами;

церемониальный сектор - центр религиозной и политической жизни;

укреплённая вершина - резиденция правителей.

Такая структура указывает на высокий уровень урбанистической организации - признак того, что Пасо-Темпрано был не просто деревней, а региональным центром власти и культа.

Между культурами: науа, амусго и миштеки

Современные жители ближайшего села Эль-Кармен, народа науа, веками знали о руинах, называя их Сьюдад-Антигуа.

Исторические источники, однако, указывают, что последние доиспанские обитатели региона были амусго и миштеки - народы, сыгравшие важную роль в истории Герреро и Оахаки.

Пока неясно, кто именно построил Пасо-Темпрано, но архитектура и планировка указывают на культурное смешение, характерное для приграничных регионов Мезоамерики.

"Эти исследования помогут определить, к какой археологической культуре принадлежал город и какую роль он играл в региональной сети поселений", — подчеркнул Перес Негрете.

Сохранение наследия

Проект документирования Пасо-Темпрано стал частью государственной программы "Культура и идентичность", направленной на изучение и охрану археологических памятников народа амусго.

Работы проходят при поддержке Секретариата культуры Мексики, муниципальных властей и Музея общины Шочистлауака.

Местные жители активно участвуют в исследовании: помогают археологам ориентироваться в местности, охраняют руины и делятся фольклорными знаниями.

"Сложность заключается не только в интерпретации памятника, но и в его защите. Нам предстоит разработать устойчивые стратегии сохранения этого хрупкого наследия", — отметил Перес Негрете.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать Коста-Чика как периферию древней Мезоамерики.

Последствие: недооценка роли региона в развитии культурных связей.

Альтернатива: признание Пасо-Темпрано важным центром региональной власти и ритуалов.

Ошибка: считать, что горные поселения были изолированными.

Последствие: искажение картины древней торговли и политики.

Альтернатива: рассматривать Пасо-Темпрано как часть сети укреплённых городов.

Ошибка: недооценивать участие местных сообществ в археологических проектах.

Последствие: потеря аутентичных знаний и культурной преемственности.

Альтернатива: включение общин в процесс сохранения археологических памятников.

Таблица "Сравнение": Пасо-Темпрано и другие центры Герреро

Параметр Пасо-Темпрано Теуакалько Куитла Период 650-950 гг. н. э. 700-900 гг. н. э. 800-1000 гг. н. э. Основная функция Ритуально-административный центр Церемониальный комплекс Жилое и ремесленное поселение Особенности Площадка для игры в мяч, оборонительная архитектура Каменные террасы, храмовые платформы Развитая сеть водоснабжения Степень сохранности Исключительная Частичная Средняя

Три интересных факта

Площадка для игры в мяч в Пасо-Темпрано — одна из крупнейших, найденных в южной Мексике, и полностью интегрирована в природный рельеф. Город был укреплён системой стен и естественных барьеров, что делало его почти неприступным. Микстекская каменная кладка использовалась без связующего раствора — за счёт точной подгонки блоков она устояла более тысячи лет.

Исторический контекст

650-950 гг. н. э. - расцвет эпиклассических культур в Центральной Мексике; появляются укреплённые города.

X век - постепенный упадок Пасо-Темпрано, вероятно из-за изменения торговых маршрутов или политических конфликтов.

2025 год - официальное признание Пасо-Темпрано археологическим объектом федерального значения.